龔明鑫：台灣停滯性通膨可能性低

行政院主計總處日前預估，全年經濟成長率可能下修，但「保4」應無問題。國發會主委龔明鑫2日指出，不會發生像其他國家有負成長的情況，但仍需審慎觀察，若台幣走貶，面對通膨壓力會更大。此外，現在國際主流是與病毒共存，中國完全清零代價太高，上海供應鏈就受到很大影響，長期而言，他認為供應鏈移轉會比過去明顯。



經濟委員會2日審查111年度中央政府總預算有關國發會及所屬主管預算凍結案等24案。立委邱志偉質詢時指出，物價波動，若台幣持續走貶，面對通膨壓力是否更大，是否有對策，還是只能升息？



龔明鑫對此表示，確實台幣走貶，面對通膨壓力更大。至於升不升息，則由央行理事會獨立運作，會綜合考量，檢視國際環境跟國內狀況。



邱志偉再追問，經濟成長率穩定，停滯性通膨可能性低，但薪資調漲物價一定會上漲，印尼棕櫚油又禁止出口，萬物齊漲帶動薪資調漲，會不會陷入螺旋性通膨？



龔明鑫則認為「還好」，他說，雖然台幣貶值，對輸入性通膨壓力大，但1、2月實質性薪資還在成長，台灣發生停滯性通膨可能性低。他指出，主計總處預估經濟成長率可以到4％，但還是要審慎觀察，尤其美國物價上漲率比較高，若美國聯準會（Fed）比較積極升息，多少還是會影響實體經濟，但不會發生負成長情況。



立委賴瑞隆詢問，考量Omicron發展，站在競爭力跟整體經濟發展，是否認同與病毒共存？龔明鑫說「認同」。他說，現在國際主流是與病毒共存，中國完全清零付出代價太高，上海供應鏈受到很大影響。



至於中國實施封城或清零，對台灣未來經濟影響，龔明鑫說，工業多少有影響，和上海地區有供應鏈難免受影響，但若台灣本身供應鏈顧好，受影響就小，台商也有因應做法。他說，長期而言，供應鏈移轉會比過去更明顯，1日投審會也做了調查，台商願意回台跟轉移至東南亞意願提高。