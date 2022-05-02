輝瑞口服藥 明起醫院門急診、診所都可開

醫療應變組副組長羅一鈞2日指出，未來不只病房、門診、急診等醫生可以開立口服藥，居家照護的團隊也可以透過遠距開藥、藥師送藥到宅給居家照護的確診者，民眾也可以請家人代領，將在這周推出。

羅一鈞說，輝瑞口服藥Paxlovid周三開始會配發到各縣市的社區藥局、核心藥局，還有200家的專責醫院。

根據疾管署目前的公費新冠病毒口服抗病毒藥物領用方案，有兩種，一是病人安置於集檢所/加強版防疫專責旅宿，二是病人將收治或已收治於醫院。而輝瑞Paxlovid的適用條件為：具任一重症風險因子（除懷孕外），未使用氧氣且於發病五天內，並且年齡在12歲以上且體重在40公斤以上病患。

風險因子包括：年齡65歲以上、糖尿病、 慢性腎病、心血管疾病（不含高血壓）、慢性肺疾（間質性肺病、肺栓塞、肺高壓、氣管擴張、慢性阻塞性肺病）、結核病、慢性肝病（肝硬化、非酒精性脂肪性肝炎、酒精性肝病與免疫性肝炎）、失能（注意力不足及過動症、腦性麻痺、先天性缺陷、發展或學習障礙、脊髓損傷）、精神疾病（情緒障礙、精神分裂症）、失智症、吸菸（或已戒菸者）、 BMI30以上 （或 12–17 歲兒童青少年 BMI 超過同齡第 95 百分位）、 懷孕、影響免疫功能之疾病（HIV感染、先天性免疫不全、實體器官 或血液幹細胞移植、使用類固醇或其他免疫抑制劑）。

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