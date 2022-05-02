26萬戶完成綜所稅申報 逾4成採手機報稅

報稅季開跑，截至今天（2日）上午9時45分左右，已逾26萬戶完成綜所稅申報，其中約4成使用手機報稅；財政部長蘇建榮表示，國稅局臨櫃防疫規格已強化，仍鼓勵民眾多利用網路申報，降低群聚風險。

財政部日前宣布，因應本土COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情緊張，延長所得稅報稅期限，報稅截止日從原本的5月31日，全面延至6月30日，估計有綜所稅653萬個人申報戶、營所稅99萬家企業申報戶適用。

所得稅申報昨天鳴槍開跑，但因逢週休假日，國稅局沒開門，已有早鳥報稅者透過網路和手機報稅等多元管道，完成申報；國稅局臨櫃服務則於今天登場，中午也將加班收件。

蘇建榮今天上午赴台北國稅局視察110年度綜所稅結算申報情形；蘇建榮接受媒體聯訪時指出，現階段疫情相對嚴峻，報稅分流盡量安排在戶外，空氣較為流通；去年手機報稅首次推出、廣受好評，今年功能再精進，有望看見100萬至150萬戶使用手機完成申報，整體來看，網路報稅比率呈現逐漸增加格局。

據財政資訊中心統計至9時43分，透過離線版申報已逾6萬人次，透過網頁版申報達10萬7898人次，透過手機版申報達11萬4233人次；已有超過26萬戶完成綜所稅申報。

報稅季連續3年延長，蘇建榮向國稅局第一線人員致謝。他表示，今年防疫規格比照去年，臨櫃服務人員也都全副武裝；針對臨櫃報稅首日，有民眾表示等待時間較長，蘇建榮說，在人力、硬體充足下，會研議加開櫃位、增加服務，減少臨櫃滯留時間。

蘇建榮指出，目前報稅網路系統十分順暢，鼓勵民眾多利用網路、手機申報，也在臉書（Facebook）看到網友說手機報稅便捷快速，10分鐘就可完成；至於手機報稅明年是否將再進化，蘇建榮說，若有需改進之處，會責成財政資訊中心。

手機報稅2.0今年上路，新增「編修功能」及增加「行動支付、電子支付帳戶繳稅方式」，突破去年僅限於「透過網際網路下載資料後不須再編修資料」的申報案件。

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