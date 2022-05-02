有一點危險！立委估防疫保單恐賠900億

防疫保單情況究竟多危急？立委郭國文2日表示，依保險局統計，目前防疫險有效保單有600萬張，且還有很多在核保中，若以指揮中心確診率15％算，隔離賠5萬元、確診賠5萬元，防疫險保單將賠900億元，對此，金管會主委黃天牧說：「到底出險多少，現階段仍在觀察」，已請各產險公司就自家銷售量，去估算可能的理賠金額。

立委賴士葆亦表示，部分產險有金控富爸爸，是不是代表獨立產險公司「岌岌可危」？黃天牧回應，不會用岌岌可危，但會密切注意，對獨立保險公司的確「有顧慮」，在賴士葆追問「是不是可以說有一點危險？」黃天牧說：「可以！」

保險局長施瓊華表示，防疫險與疫苗險推出至今已累積承保1,600萬張，其中防疫險有1,100萬張，扣掉已到期的，目前有效保單還有600萬張，且仍有很多尚未核保完成，由於理賠申請尚未完全進來，產險公司仍在估算影響數。

郭國文表示，若依600萬張有效保單來估算，先居隔再確診，共理賠10萬元，則15％就會賠900億元，要求保險局應預作準備，在一周內精算出到底哪些產險公司RBC（資本適足率） 會急降，要求增資。

黃天牧表示，目前仍在觀察中，但涉及個別公司財務。即相關數字若要揭露，金管會可能有顧慮。

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