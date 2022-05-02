3月投資收益回升 勞動基金首季虧568億

勞動基金2日公布整體基金截至3月底止規模為5兆3,291億元，今年首季受到新冠變種病毒持續、地緣政治爭端與通貨膨脹高漲影響，金融市場震盪下跌，不過，由於3月投資收益回升948億元，累計首季虧損降至約568億元，未年化收益率為-1.14％。

運用局表示，3月美國聯準會升息一碼，並強調對抗通膨為當前首要目標，但也表示經濟持續正向發展，使得歐美成熟國家股票市場跌深反彈。然而中國大陸新冠疫情再度爆發，致部分城市封城，及俄烏戰事維持膠著狀態，亞太與新興市場股票市場持續下跌。

其中MSCI全球股票指數今年迄3月止下跌5.36％，MSCI新興市場股票下跌6.65％，台灣加權股價指數下跌2.88％，而全球債券市場則因趨緊的貨幣政策而下跌，巴克萊全球綜合債券指數下跌6.16％。

運用局表示，勞動基金以追求長期穩健收益為目標，為提升基金運用成效，分散布局於全球股票、債券及另類資產，今年以來全球金融市場大幅波動下跌，勞動基金運用局積極掌握全球政經情勢，強化風險控管，以降低市場衝擊，第一季投資績效雖受市場影響，然3月單月投資損益已回升948億元。

基金運用以長期投資績效來看，整體勞動基金近10年多（101～110.03）平均報酬率為5.47％，近5年（106～110.03）平均報酬率則為6.42％，長期投資績效穩健。

運用局表示，俄烏戰火不斷延燒導致能源價格高漲，通貨膨脹居高不下，各主要國家均展開緊縮貨幣政策，而新冠疫情一再蔓延，也讓全球供應鏈危機更加嚴峻，對國際經濟前景增添不確定性。

用局指出，未來將密切注意全球政經情勢，審慎管理各項投資運用，並分散投資風險，以提升基金長期投資效益。