雙北籲推動快篩陽即確診 指揮中心回應了

雙北確診病例全台最多，醫療負載爆量，呼籲「快篩陽性即確診」紓解採檢壓力，但指揮中心指揮官陳時中今天仍重申目前不是時機，要在COVID-19不再是第5類法定傳染病，取消強制管制措施後，才會走向這條路。

COVID-19（2019冠狀病毒疾病）本土疫情從4月28日以來，每天新增破萬例，案例分布又以雙北最多，今天新北市5,797例、台北市3,099例，個別面臨單日萬例的防疫挑戰。

台北市長柯文哲拋出快篩陽性應視同確診議題，盼減輕家用快篩試劑陽性，民眾衝急診或塞採檢站PCR檢驗確診的醫療負擔；新北市長侯友宜今天也說，快篩陽性視同確診是一定要走的路，尤其面對現在這麼大的量，但如何快速通報到後端，相關配套，中央應修改後推動。

今天下午中央流行疫情指揮中心記者會上有媒體再次提問此議題，陳時中表示，家用快篩試劑有偽陽性問題存在，在台灣疫情上升、確診病人快速增加階段，增加偽陽性病人會匡列隔離很多非確診者，增加社會負擔。

陳時中日前就提出3個不適用理由，包括篩檢不均、衍生的匡列支出以及限制自由法律效益，強調疫情趨緩時會再研議。

陳時中今天進一步說明，快篩陽性即確診的討論，應該在疫情下波階段進行，甚至必須是COVID-19逐漸被認為是一般疾病，不再以第5類法定傳染定的眼光看待，可以取消強制管制措施，也就是確診後不會有附隨而來的限制， 才會走向這條路。

家用快篩試劑需求增加，今天是快篩實名制實施後第一個週日，全民不論身分證字號尾數單雙號都可購買，陳時中說，截至中午12時，快篩實名制售出10.8萬人份。昨天準備40萬人份，賣出31.5萬人份，中央會加速配送，民眾若發現非藥局及藥商販售快篩，應立刻檢舉。

另外，針對網傳「德國快篩劑一劑只要30元，須天天快篩才出門」為不正確訊息，勿轉傳以免觸法。陳時中說，經德國代表處了解當地實際狀況，德國沒有要求天天快篩，僅有部分機構，如醫院、安養機構、學校等，有週期篩檢需求。

至於快篩價格，陳時中說，經德國代表處查證，德國快篩劑在藥局均價4.95歐元、藥妝店2.25至2.95歐元、超市網路約1.7歐元，若以今天歐元匯率1歐元等於新台幣31.05元計算，德國快篩售價介於新台幣約53至154元。

國內首款家用唾液快篩於4月29日通過審核，國民黨立委林奕華批評，日前衛福部政務次長薛瑞元答詢回應沒有唾液快篩廠商申請核准，2天後衛福部宣布核准「福吉美唾液快篩」。陳時中今天說，各類申請案都是動態的，薛瑞元是當下未掌握到廠商已於4月15日申請。

陳時中表示，福吉美唾液快篩申請廠商於4月15日申請，19日通知補件，20日收到補件，26日請業者提供國內性能測試資料，29日國內性能測試通過，當日核准。現階段還有4家唾液快篩廠商提出申請，已於4月21日至28日陸續通知補件，據他掌握，尚未收到4家業者補件。

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