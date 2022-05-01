5/1疫情｜本土＋16,936 境外＋149

根據中央疫情流行指揮中心最新公布，國內疫情持續升溫，今（1）日本土確診16,936例，其中雙北新增9,944例，死亡個案3例；境外移入個案為149例（138例為航班落地採檢陽性） 。國內本土確診個案28日新增11,353例、29日11,947例、30日15,033例，加上今天再突破新高，已經連四天破萬。

中央流行疫情指揮中心今(1)日公布國內新增17,085例COVID-19確定病例，分別為16,936例本土個案及149例境外移入(138例為航班落地採檢陽性)；另確診個案中新增3例死亡。

指揮中心表示，今日新增之16,936例本土病例，為8,201例男性、8,725例女性、10例調查中，年齡介於未滿5歲至90歲以上，發病日介於今(2022)年3月29日至4月30日，另9,983例為無症狀感染，個案分布為新北市(5,810例)，臺北市(4,134例)，桃園市(2,784例)，臺中市(816例)，基隆市(792例)，高雄市(436例)，臺南市(321例)，宜蘭縣(314例)，花蓮縣(275例)，彰化縣(221例)，新竹縣(191例)，屏東縣(185例)，新竹市(157例)，雲林縣(147例)，苗栗縣(83例)，南投縣(76例)，臺東縣(75例)，嘉義縣(46例)，嘉義市(33例)，澎湖縣(19例)，金門縣(18例)，連江縣(3例)。相關疫情調查持續進行中。

指揮中心指出，今日新增3例本土病例死亡個案，均為男性，年齡介於60多歲至90歲以上，皆屬重度感染個案與具慢性病史。確診日介於4月10日至4月26日，死亡日期介於4月25日及4月27日，詳如新聞稿附件。

指揮中心說明，今日新增149例境外移入個案為69例男性，80例女性；年齡介於10多歲至60多歲，移入國家均調查中。入境日介於今年3月16日至5月1日。

指揮中心統計截至目前國內累計8,486,964例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含8,352,658例排除)，其中132,955例確診，分別為11,386例境外移入，121,515本土病例，36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中。2020年起累計868例COVID-19死亡病例，其中853例本土，個案居住縣市分布為新北市418例、臺北市324例、基隆市34例、桃園市28例、彰化縣15例、新竹縣13例、臺中市5例、苗栗縣及花蓮縣各3例、宜蘭縣及屏東縣各2例，新竹市、南投縣、雲林縣、臺南市、高雄市及臺東縣各1例；另15例為境外移入。

指揮中心再次呼籲，民眾應落實手部衛生、咳嗽禮節及佩戴口罩等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，並主動積極配合各項防疫措施，下載及使用「臺灣社交距離APP」，共同嚴守社區防線。

（中時新聞網 莊楚雯）