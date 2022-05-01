確診者回報系統7大常見QA 亂填重罰30萬

本土疫情持續擴大，昨新增1萬5,033例確診，為緩解各縣市疫調負擔，指揮中心推出「COVID-19確診個案自主回報系統」並從今天起上路，只要民眾到醫院或採檢站採檢，留下手機號碼，若PCR陽性確診，疾管署將發簡訊到確診者手機，從簡訊上的網址進入確診自主回報系統，確認基本資料，填寫發病日、密切接觸者、是否為高風險族群及身體狀況調查，回傳系統即完成疫調。

為避免民眾收到確診簡訊以為是詐騙，網址會有「https: //bbs.cdc.gov.tw/」字樣來辨識，密切接觸者以發病前兩日算起，發病日以有症狀的那天，若無症狀則以採檢日算，如果不填、規避或妨礙，可依《傳染病防治法》開罰30萬元以下罰鍰，本文整理相關問題，供民眾參考。

七大常見QA一次看懂

指揮中心發送的簡訊可從門號、簡訊內容、連結網址3項目來確認

1.手機門號：0911-514-588。

2.內容：您為COVID-19確診個案請前往自主回報系統網站，並核對個人資料後，主動回報密切接觸者的資料，並通知您工作或就學聯絡窗口。

3.一次性連結網址：https: //bbs.cdc.gov.tw/ 。

提醒若一次性連結資料填錯，會導致收到疫調居隔單或後續診療安排變慢，送出前要仔細確認。

1.基本資料，包括手機號碼、居住地址、工作就學資訊等，但系統不會要求填完整「姓名」和「身分證字號」或「居留證號碼」，只會要確診者確認，切勿將個人資料給來路不明人士。

2.填寫發病日，為最早出現症狀日期或檢驗陽性日期。

3.填寫密切接觸者，為發病日前兩日曾在不戴口罩、距離少於2公尺以下，吃飯或交談逾15分鐘。

4.填寫是否為孕婦、洗腎者、年齡大於65歲且獨居等3種高風險族群，以判斷是否送集中檢疫所或醫院；並回覆身體狀況，以判斷是否為急性期。

確診者發病前2日至被隔離日的「可傳染期」期間，有誰與自己在一人沒戴口罩的前提下，2公尺內面對面交談、吃飯或接觸，且24小時內累計大於15分鐘，就算密切接觸者。

同住親友可以直接開始居家隔離「3+4」，之後地方衛生局會開立電子居隔單；至於公司、學校的密切接觸者，會由公司或學校提供接觸者名冊給在地衛生局開立電子居隔單，進行後續居家隔離者追蹤管理作業。

與確診者最後一次的接觸日不算，次日是第1天，前3天採1人1室居家隔離；後4天自主防疫，快篩陰性才可出門。

指揮中心發言人莊人祥表示，根據《傳染病防治法》第43條第2項，傳染病或疑似傳染病病人及相關人員對於前項之檢驗診斷、調查及處置，不得拒絕、規避或妨礙，違者可依同法第 67條處6萬元以上30萬元以下罰款。

系統中會提醒大家居家隔離相關守則，到台灣社交距離App，上傳隨機ID，可讓接觸者收到確診相關足跡。

（中時新聞網 莊楚雯）