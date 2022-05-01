5/1前瞻一周》本周國內外財經焦點

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國內財經焦點

5/2（一） 勞動部公布最新無薪假統計
5/3（二） 央行標售364天期定存單
中經院公布4月台灣採購經理人指數
沃旭能源陸上變電站併聯完工典禮
壹起飛建設高雄岡山建案聚賢匯動土
麥森之夜
5/4（三）永豐投信－永豐優息存股ETF上市記者會
趨勢科技成立車用資安新公司VicOne記者會
5/5（四） 央行公布4月外匯存底
5/6（五）主計總處公布4月物價指數
微風之夜
5/8（日） 高雄捷運媽媽搭車免費活動

國際財經焦點

5/2（一）美國ISM4月製造業PMI終值
歐元區標普全球4月製造業PMI終值
德國3月零售銷售
5/3（二）美國3月工廠訂單
歐元區3月PPI與失業率
韓國4月通膨率
澳洲央行利率決策
5/4（三）Fed公布利率決策、4月ADP就業報告
歐元區標普全球4月服務業PMI終值、3月零售銷售
紐西蘭第一季失業率
5/5（四）美國上周初領失業救濟金人數、Challenger4月裁員報告
英國央行公布利率決策
新加坡3月零售銷售
德國3月工廠訂單
5/6（五）美國4月非農就業報告
加拿大4月失業率
德國3月工業生產

陸港澳焦點

5/2（一） 陸港股市勞動節休市
5/3（二）港股開盤
香港第一季GDP
5/4（三）港股百威亞太公布第一季財報
5/5（四） 陸股開盤
4月財新中國服務業PMI
香港3月零售業銷貨額統計
大陸加入工業設計國際註冊海牙協定正式生效
5/8（日） 第六屆香港特首選舉

台股一周焦點

5/2（一） 休市
5/3（二） 法說會 中華電、達方、環宇-KY
5/4（三） 股東會致和證
5/4（三） 除息新華
5/4（三） 法說會 研華、欣陸、群電、中電、遠傳
5/5（四） 股東會 鈺太、華上、天蔥
5/5（四） 法說會義隆、南茂、尖點、新唐、捷迅
5/6（五） 法說會世界先進、天鈺、群聯、台灣大、華新
工商時報 數位編輯