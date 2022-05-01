5/1前瞻一周》本周國內外財經焦點
國內財經焦點
|5/2（一）
|勞動部公布最新無薪假統計
|5/3（二）
|央行標售364天期定存單
中經院公布4月台灣採購經理人指數
沃旭能源陸上變電站併聯完工典禮
壹起飛建設高雄岡山建案聚賢匯動土
麥森之夜
|5/4（三）
|永豐投信－永豐優息存股ETF上市記者會
趨勢科技成立車用資安新公司VicOne記者會
|5/5（四）
|央行公布4月外匯存底
|5/6（五）
|主計總處公布4月物價指數
微風之夜
|5/8（日）
|高雄捷運媽媽搭車免費活動
國際財經焦點
|5/2（一）
|美國ISM4月製造業PMI終值
歐元區標普全球4月製造業PMI終值
德國3月零售銷售
|5/3（二）
|美國3月工廠訂單
歐元區3月PPI與失業率
韓國4月通膨率
澳洲央行利率決策
|5/4（三）
|Fed公布利率決策、4月ADP就業報告
歐元區標普全球4月服務業PMI終值、3月零售銷售
紐西蘭第一季失業率
|5/5（四）
|美國上周初領失業救濟金人數、Challenger4月裁員報告
英國央行公布利率決策
新加坡3月零售銷售
德國3月工廠訂單
|5/6（五）
|美國4月非農就業報告
加拿大4月失業率
德國3月工業生產
陸港澳焦點
|5/2（一）
|陸港股市勞動節休市
|5/3（二）
|港股開盤
香港第一季GDP
|5/4（三）
|港股百威亞太公布第一季財報
|5/5（四）
|陸股開盤
4月財新中國服務業PMI
香港3月零售業銷貨額統計
大陸加入工業設計國際註冊海牙協定正式生效
|5/8（日）
|第六屆香港特首選舉
台股一周焦點
|5/2（一）
|休市
|5/3（二）
|法說會
|中華電、達方、環宇-KY
|5/4（三）
|股東會
|致和證
|5/4（三）
|除息
|新華
|5/4（三）
|法說會
|研華、欣陸、群電、中電、遠傳
|5/5（四）
|股東會
|鈺太、華上、天蔥
|5/5（四）
|法說會
|義隆、南茂、尖點、新唐、捷迅
|5/6（五）
|法說會
|世界先進、天鈺、群聯、台灣大、華新