居隔3+4最新制度一次看 自主防疫能去哪?

密切接觸者的隔離從10天居隔、7天自主健康管理，縮短為3天居隔、4天自主防疫，但制度滾動式修正，工商時報為您統整3+4居隔新制懶人包，讓您一次了解。

Q:3+4新制為何？



A:26日起居家隔離天數改為3天居隔、4天自主防疫；自主防疫期間，每日快篩陰性後可戴口罩出門。

Q:居隔新制誰適用？



A:被匡列為確診者的「密切接觸者」適用，外國入境的居家檢疫、確診者的居家照護都不適用。

Q:期間共需要快篩幾次？



A:接觸者被匡列後快篩1次，自主防疫期間得先快篩驗陰才可出門，最多篩5次、至少篩1次。

公費提供成人及大學以上學生提供3劑公費快篩試劑，國小到高中的學生提供2劑公費快篩試劑，以提供匡列、有症狀、自主防疫期間共3次為原則。

Q:4天的自主防疫有何限制？



A:可以搭乘大眾運輸工具、上班、採買生活必需品

禁止上課、內用、聚餐、聚會、去人潮擁擠場所、與不特定對象接觸

上班期間，可在維持社交距離的狀況下，在自己座位脫口罩飲食。

Q:期間出現症狀怎麼辦？



A:新冠肺炎的相關症狀，如：發燒、流鼻水、咳嗽、喉嚨痛、倦怠、肌肉痠痛、頭痛、腹瀉、嗅覺或味覺異常、呼吸急促等。若出現疑似症狀，可自行使用家用快篩試劑進行快篩。

Q:快篩陽性怎麼辦？



A:在居家隔離期間驗陽：主動通知「隔離通知書發放單位」或是集中檢疫所工作人員，並依指示前往指定地點進行PCR檢測。

若在自主防疫期間驗陽：自行前往/親友接送到社區採檢院所PCR，或是一地方政府衛生局訂定快篩陽性就醫流程處置。

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