4/30疫情｜本土+15,033連3天破萬 添3死

疫情指揮中心30日公布國內新增15,149例COVID-19確定病例，分別為15,033例本土個案及116例境外移入(111例為航班落地採檢陽性)；另確診個案中新增3例死亡。

指揮中心表示，今日新增之15,033例本土病例，為7,282例男性、7,745例女性、6例調查中，年齡介於未滿5歲至90歲以上，發病日介於4月18日至4月29日，另8,108例為無症狀感染，個案分布為新北市(5,797例)、臺北市(3,099例)、桃園市(2,193例)、臺中市(756例)、基隆市(715例)、高雄市(453例)、花蓮縣(329例)、宜蘭縣(320例)、臺南市(280例)、新竹縣(195例)、彰化縣(158例)、雲林縣(147例)、屏東縣(133例)、新竹市(125例)、苗栗縣(89例)、嘉義縣(79例)、臺東縣(58例)、南投縣(43例)、嘉義市(33例)、金門縣(17例)、澎湖縣(9例)及連江縣(5例)。相關疫情調查持續進行中。

指揮中心指出，今日新增3例本土病例死亡個案，為1例男性、2例女性，年齡介於60多歲至80多歲，皆屬重度感染個案與具慢性病史。確診日介於4月18日至4月25日，死亡日期介於4月23日及4月25日。

指揮中心說明，今日新增境外移入個案為63例男性，53例女性，年齡介於10多歲至70歲多歲，移入國家均調查中。入境日介於今年3月2日至4月30日。

指揮中心統計截至目前國內累計8,429,657例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含8,311,873例排除)，其中115,883例確診，分別為11,236例境外移入，104,593本土病例，36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中。 2020年起累計865例COVID-19死亡病例，其中850例本土，個案居住縣市分布為新北市417例、臺北市323例、基隆市33例、桃園市28例、彰化縣15例、新竹縣13例、臺中市5例、苗栗縣及花蓮縣各3例、宜蘭縣及屏東縣各2例，新竹市、南投縣、雲林縣、臺南市、高雄市及臺東縣各1例；另15例為境外移入。

指揮中心再次呼籲，民眾應落實手部衛生、咳嗽禮節及佩戴口罩等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，並主動積極配合各項防疫措施，下載及使用「臺灣社交距離APP」，共同嚴守社區防線。

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