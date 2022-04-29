4/29疫情｜本土+11,974 今新增兩例死亡

中央流行疫情指揮中心今（29）日公布國內新增12,313例COVID-19確定病例，分別為11,974例本土個案及339例境外移入（260例為航班落地採檢陽性）；另確診個案中新增2例死亡。

指揮中心表示，今日新增之11,974例本土病例，為5,793例男性、6,178例女性、3例調查中，年齡介於未滿5歲至90歲以上，發病日介於今（2022）年2月14日至4月28日，其中包含6,297例為無症狀感染，個案分布為新北市（4,095例）、台北市（2,702例）、桃園市（1,987例）、基隆市（605例）、台中市（586例）、高雄市（391例）、花蓮縣（272例）、台南市（227例）、彰化縣（194例）、宜蘭縣（180例）、新竹縣（162例）、屏東縣（118例）、新竹市（107例）、雲林縣（88例）、台東縣（64例）、南投縣（60例）、苗栗縣（55例）、嘉義市（36例）、嘉義縣（27例）、澎湖縣（9例）、金門縣（6例）及連江縣（3例）。相關疫情調查持續進行中。

指揮中心指出，今日新增2例本土病例死亡個案，分別為80多歲及50多歲男性，皆屬重度感染個案與具神經系統疾病史，其中1人已接種3劑COVID-19疫苗、另1人已接種2劑。兩案分別於今年4月18日及4月21日確診，住院治療期間使用高流量氧氣鼻管及瑞德西韋等藥物治療，分別於4月23日及4月24日死亡。

指揮中心說明，今日新增境外移入個案為173例男性，165例女性，1例調查中，年齡介於10多歲至70歲多歲，分別自越南（48例）、菲律賓（10例）、印尼（7例）、泰國（5例）、加拿大、德國、瑞士、美國、馬來西亞、寮國（各1例）移入，另263例調查中。入境日介於今年3月18日至4月28日。

指揮中心統計，截至目前國內累計8,371,328例新型冠狀病毒肺炎相關通報（含8,268,779例排除），其中100,753例確診，分別為11,120例境外移入，89,579本土病例，36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中。2020年起累計862例COVID-19死亡病例，其中847例本土，個案居住縣市分布為新北市417例、台北市322例、基隆市31例、桃園市28例、彰化縣15例、新竹縣13例、台中市5例、苗栗縣及花蓮縣各3例、宜蘭縣及屏東縣各2例，新竹市、南投縣、雲林縣、台南市、高雄市及台東縣各1例；另15例為境外移入。

指揮中心再次呼籲，民眾應落實手部衛生、咳嗽禮節及佩戴口罩等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，並主動積極配合各項防疫措施，下載及使用「台灣社交距離APP」，共同嚴守社區防線。