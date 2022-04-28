勞團提四訴求 基本工資漲足2.8萬

5月1日就是勞動節，因應疫情，五一遊行今年也改為定點集會方式。五一行動聯盟表示，提出「抗通膨、要加薪、要職安、保年金」四大訴求，提出基本工資月薪今年應一次漲足2萬8000元。

過去十幾年來，由全國產業總工會（全產總）、全國金融業工會聯合總會（全金聯）、工鬥等數十個團體所發起「五一行動聯盟」，於每年5月1日當天舉辦保障勞權的活動、響應國際勞動節。

五一行動聯盟表示，今年主題會突顯「要職安」、「要加薪」這主題的行動演出。該聯盟主張，今年基本工資應一次漲足2萬8,000元、及各行各業「有感」加薪，台灣才有可能對抗通膨的嚴峻情勢，勉強改善低薪、高工時的困境。

行動聯盟指出，全世界已經有上百個國家訂有最低工資保障法令，整府應儘速兌現《最低工資法》立法承諾，並且應具體提出解決青年低薪問題的政策，以及立法保障從事非典型工作之青年勞工的就業權益。

其次，近年來時傳重大職災事故，曝露業者僥倖違法心態嚴重，加上政府勞檢人力長年不足、覆蓋率低，致使台灣職業安全問題無法明顯改善。災保法將在五一勞動節正式上路，期待新法藉由整合並增進職業災害保障相關規範，能夠有效落實災前預防、災害補償及災後重建的職災保障制度。

五一行動聯盟並向政府喊話，應儘速處理攸關上千萬勞工退休生活的勞工保險年金改革，要求保障老年有尊嚴、退休權益不打折，並重申兩大訴求以稅收建立基礎年金做為配套措施，仿效大多數國家用多層多柱退休年金體系，保障勞工退休後來自於各層總年金收入不低於基本工資；政府應務實提出勞保年金規劃方案及時程，並與勞工團體對話及溝通。