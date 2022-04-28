同欣電、勝麗合併案 驚爆內線交易

創投界名人、富鑫創投董事長邱羅火，三年前引介已下市的勝麗公司與國巨子公司同欣電併購，涉嫌在禁止交易期間，買進勝麗股票套利，不法所得近90萬元。台北地檢署28日指揮調查局台北市調查處兵分五路，搜索邱羅火等三名被告，並以證人身分約談國巨董事長陳泰銘、勝麗董事長劉福洲共四人，全案依違反《證券交易法》內線交易罪移送北檢偵辦。

檢調28日約談對象，包括邱羅火、范兆英夫婦及一名參與股票買賣的陶姓人頭。據了解，全案為邱羅火個人藉由人頭違法進行內線交易，與同欣電、國巨和勝麗等公司均無關。

原本檢方也要請陳泰銘與勝麗負責人劉羅洲，一同到北檢作證，了解同欣電與勝麗當初協議合併的商議內容和重要時間點，以便釐清案情。但因陳泰銘曾與新冠肺炎確診者有接觸史，剛做完快篩，檢方於是臨時決定改以視訊方式進行複訊。

2019年12月27日，上櫃封測廠勝麗國際舉行重大訊息記者會，正式宣布與上市公司同欣電以股權轉換方式進行合併，合併後勝麗將下櫃成為同欣電子公司。當時身兼同欣電董事長的陳泰銘也對此樂觀表示，同欣電未來將成為全球最大CMOS封測廠。

檢調懷疑，在創投界相當有名的邱羅火，因身兼勝麗「薪資報酬委員會」委員，不僅居中牽線，甚至還參與雙方合併案的談判，可說對兩家上市、上櫃公司的合併細節，包括雙方合併換股條件及時程等關鍵訊息瞭如指掌，因此趁2019年12月27日下午合併案重訊公告前，藉知悉公司的重大消息後，於內部人禁止交易期間內，涉嫌內線進場交易，透過人頭買進勝麗股票，待股價起漲後賣出獲利。