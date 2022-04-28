輝瑞兒童疫苗買到了 5月中抵台

中央流行疫情指揮中心28日公布新增本土11,353例，單日首度突破萬例大關，我國疫情屬於成長期。家長高度關切輝瑞兒童疫苗來了，指揮官陳時中證實，輝瑞BNT疫苗已簽約，將採購220萬兒童劑型，食藥署28日則火速通過輝瑞5～11歲兒童劑型緊急使用授權（EUA），預估5月中到貨。

輝瑞兒童疫苗確定買到了！衛福部疾管署長周志浩28日在行政院會後記者會宣布，我國決採購合約400萬劑，其中220萬兒童劑型、180萬劑成人劑型，預計5月中到貨。陳時中隨後傍晚證實，已正式與輝瑞完成簽約，對方備貨中。

陳時中說，兒童6～11歲莫德納疫苗接種在5月2日開打沒問題，但仍要視意願調查狀況做安排。至於輝瑞5～11歲兒童疫苗，陳時中表示，預估5月中可到貨一部分，甚至有望更早抵達，輝瑞兒童劑型劑量0.2毫升，有10微克的mRNA，兩劑間接種間隔12周。至於是否可混打仍待傳染病防治諮詢會預防接種組(ACIP)討論。

目前疫苗涵蓋率為第一劑84.69％、第二劑79.96％、追加劑58.87％；目標在五月中可達到一劑88％、第二劑83％、追加劑65％。

衛福部根據模型推估，預估30日新增發病數來到13,519人，也有機率在10,022到18,483人之間。到了5月5日，預估新增發病數平均達26,864人，但也有可能落在19,258到37,852人之間。陳時中解釋，每個人估算各有不同，但可以確定我國疫情現在屬於成長期。

至於未來是否會如台北市長柯文哲所言「快篩陽性等同確診」，陳時中說，這種狀況應會發生在疫情下波段時，現在執行並不合適。他也坦言，當前陽性率5％可能有被低估狀況。

陳時中28日再度公布修正公費快篩政策，居隔3+4天新制的公費快篩減量供應，成人從5劑下修到3劑，國小至高中減至2劑。他說，防疫物資珍貴，請民眾撙節使用，自主防疫期間沒有強制要使用快篩，有外出檢驗需要再使用就可。

此外，家用快篩試劑實名制28日上路，一度系統塞車當機，行政院呼籲不必囤積，必要再使用。經濟部也說，指揮中心準備1億7,000萬劑快篩試劑，透過進口及國產持續產出，後續會視需要擴充數量，目前每周平均將1,100萬劑快篩試劑投入實名制、地方政府、企業、零售通路等，供應充足。