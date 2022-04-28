主計總處：Q1經濟成長3.06% 超預期

主計總處28日公布第一季GDP概估，雖然民間消費、投資動能不如預期，但受惠於出口大幅成長，第一季經濟成長仍略高於預測，達到3.06％（原預測3.00％），假設未來三季預測不變，今年全年經濟成長也由4.42％微幅調升至4.43％。

綜合統計處專門委員吳佩璇表示，受惠於商品出口成長，第一季商品及服務輸出實質成長8.9％，優於預測7.31％，這是讓今年第一季經濟成長優於預期的主要原因。

雖然出口表現強勁，但是民間消費及國內投資的動能皆不如預期，吳佩璇表示，由於第一季經常下雨影響民眾出遊的意願，另外農曆年前疫情升溫，也影響了消費意願，此外五倍券有三分之二於去年已消費完畢，挹注到今年的有限，使得第一季民間消費年增率僅0.23％，遠低於原預測1.22％。

另外，資本形成的表現也不如預期，原預測年增率8.67％，但統計結果只成長7.19％，吳佩璇表示，這是因為半導體設備交貨期延長，以致相關資本設備進口成長趨緩，統計顯示自去年Q3至今年Q1，依新台幣計價的半導體設備進口年增率依序是58.9％、23.2％、2.2％。

雖然半導體投資成長趨緩，但因應離岸風電施工需求，業者投資了不少運維船、工作船，此外航商也購置了不少貨櫃船、散裝船，使得Q1船舶投資明顯成長。

主計總處官員指出，到目前為止，半導體大廠並未下修今年的資本支出，產能擴充計畫並未改變，這說明第一季未實現的投資，仍會在未來第二、三季實現，主計總處將會在5月27日召開國民所得評審會時，依據最新資料重新評估今年的投資展望。

主計總處官員表示，第一季商品出口實現值比預測值多出新台幣1,000多億，原本經濟成長會表現得更好一點，但統計結果，民間消費比預測減少240億，政府消費也少了75億、資本形成更少150億，加以物價比預測來得高，經綜合估算，第一季經濟成長3.06％，只比原預測多了0.06個百分點。

對於俄烏戰爭、上海封控對台灣的影響，吳佩璇表示，俄烏與台灣貿易量很低，直接影響不大，主要是原物料大漲所帶來的衝擊，至於上海封控是於3月27日開始，對第一季不至於有影響，研判最大的影響會落在第二季。