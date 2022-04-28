新制看過來 藝術品拍賣可採分離課稅

個人透過經文化部認可之文化藝術事業，在台舉辦展覽及拍賣活動而交易藝術品產生之財產交易所得，依據《文化藝術獎助及促進條例》第29條規定，如文化藝術事業已在規定期限內向文化部申請適用分離課稅並經核准，個人得出具同意書，由文化藝術事業於給付成交價款時依6%之利潤率扣繳20%稅款，實質稅率為1.2%，不適用併入綜合所得辦理結算申報。

需注意以上課稅方式，僅新版文獎條例於2021年5月21日生效後辦理之展覽或拍賣活動而交易之藝術品才適用，因此納稅人今年辦理2021年度綜合所得稅結算申報，對於藝術品交易所得，應先排除5月21日以後適用文獎條例採分離課稅之交易價款，剩餘金額依規定計算之所得，則應併同其他各類所得自行辦理結算申報，依照5%至40%之累進稅率繳納綜合所得稅。

對於應辦理結算申報之藝術品交易所得，除採收入減除原始取得成本及其他必要費用之實算所得方式外，亦可採財政部頒訂利潤率標準之推計所得方式。而為活絡藝術品拍賣市場，該項申報納稅之利潤率自2016年1月1日起已統一訂為成交價款之6%，雖與文獎條例採分離課稅之利潤率相同，但在綜合所得稅累進稅率之適用下，實質稅率將界於0.3%至2.4%之間。因此個人在2021年5月21日以後透過文化藝術事業舉辦之展覽及拍賣活動而交易之藝術品，如適用之綜合所得稅邊際稅率高於20%，可採分離課稅方式辦理，稅賦較為節省。

以上按照6%淨利率計算所得課稅者，不論是否適用文獎條例，皆以非經常買進、賣出之營利活動而持有之財產，因買賣或交換產生之「財產交易所得」為對象。如為個人創作之藝術品，因其所得屬性為執行業務所得，並非財產交易所得，故應以業務收入減除各項成本及費用之實算所得，或減除規定費用標準之推計所得，依5%至40%稅率申報繳納綜合所得稅。如以2021年度書畫家及美術工藝家分別適用30%及62%之費用標準（即利潤率70%及38%），實質稅率將界於3.5%至28%及1.9%至15.2%之間，但每年有新台幣18萬元之收入可適用免稅，扣繳義務人在給付價款時並應就源扣繳稅款。

因此個人於2021年度交易藝術品之課稅，應先區分屬源自自行創作或非經常性買賣；如為後者，可再區分是否交易日在2021年5月21日以後並適用文獎條例之分離課稅，以正確申報相關所得。其中對於自行創作之執行業務所得，如有實際發生之成本費用大於費用標準情形，宜設有帳簿及取得相關憑證，以核實認列成本費用。茲將藝術品交易之相關課稅彙總比較如下表：

（ 文／KPMG安侯建業稅務投資部執業會計師陳志愷 ）