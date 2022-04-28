4/28疫情｜本土+11,353 境外+164

中央流行疫情指揮中心今（28）日公布國內新增11,517例COVID-19確定病例，分別為11,353例本土個案及164例境外移入（115例為航班落地採檢陽性）；另確診個案中新增2例死亡。

指揮中心表示，今日新增之11,353例本土病例，為5,394例男性、5,957例女性、2例調查中，年齡介於未滿5歲至90歲以上，發病日介於今（2022）年3月26日至4月27日，其中包含5,953例為無症狀感染。個案分佈為新北市（4,552例），台北市（2,424例），桃園市（1,481例），台中市（621例），基隆市（504例），高雄市（340例），花蓮縣（303例），台南市（193例），宜蘭縣（171例），新竹縣（115例），新竹市（113例），彰化縣（103例），屏東縣（94例），台東縣（87例），雲林縣（83例），苗栗縣（63例），南投縣（42例），嘉義縣（26例），嘉義市（24例），連江縣（6例），澎湖縣及金門縣（各4例）。相關疫情調查持續進行中。

指揮中心指出，今日新增2例本土病例死亡個案（案36928、案40627），分別為本國籍70多歲男性及60多歲女性，屬重度感染個案，皆未接種COVID-19疫苗。案36928於今年4月18日出現咳嗽、發燒等症狀住院採檢，4月19日確診，具慢性及癌症病史，使用瑞德西韋等藥物及呼吸器治療，於4月22日死亡。案40627於4月19日因接觸者採檢確診，4月20日於家中昏倒緊急送醫，急救無效死亡。

指揮中心說明，今日新增境外移入個案為80例男性、83例女性、1例調查中，年齡介於未滿5歲至70多歲，分別自印尼（3例），荷蘭及越南（各1例）移入，另159例調查中。入境日介於今年3月9日至4月27日。

指揮中心統計，截至目前國內累計8,309,027例新型冠狀病毒肺炎相關通報（含8,218,899例排除），其中88,446例確診，分別為10,783例境外移入，77,609本土病例，36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中。2020年起累計860例COVID-19死亡病例，其中845例本土，個案居住縣市分布為新北市416例，台北市322例，基隆市31例，桃園市28例，彰化縣15例，新竹縣13例，台中市5例，苗栗縣及花蓮縣各3例，宜蘭縣2例，新竹市、南投縣、雲林縣、台南市、高雄市、屏東縣及台東縣各1例；另15例為境外移入。

指揮中心再次呼籲，民眾應落實手部衛生、咳嗽禮節及佩戴口罩等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，並主動積極配合各項防疫措施，下載及使用「台灣社交距離APP」，共同嚴守社區防線。