衛福部估30日確診破1.3萬 5月5日達2.6萬

國內疫情不斷升溫，昨天單日就近9000人確診。根據衛福部估計，30日時確診數突破1.3萬人，5月5日更達到2.6萬。

行政院院長蘇貞昌今（28）日在行政院聽取衛福部「COVID-19疫情現況及應處」，衛福部表示，國際疫情趨緩仍嚴峻，國內病例數將持續增加，防疫工作已邁入新階段，各部會間及與地方務必密切合作，加強輕重症分流、快篩試劑、重點疫調、疫苗施打工作推動。

衛福部說，配合疫情趨勢，強化防疫量能及韌性，持續進行隔離措施調整、醫療量能整備及疫苗、藥物、快篩試劑的儲備與運用。25日起啟動重點疫調及確診者主動回報，並將設置自主回報系統，力求簡化確診通報及居隔單開立流程。

衛福部說，26日起實施密切接觸者居家隔離為3天隔離+4天自主防疫；5月1日起倘機組員已接種3劑COVID-19疫苗達14天以上，可縮短檢疫措施為長程航班3天檢疫+4天自主健康管理，短程航班5天自我健康監測+每5天快篩或PCR採陰。

衛福部說，中重症個案醫院收治；加強版集中檢疫所或防疫旅館收治無症狀或輕症70-74歲生活可自理或有陪同照顧者，或65歲至69歲獨居者等；69歲以下無血液透析、無懷孕之輕症或無症狀者採居家照護，確保醫療量能充足。

衛福部說，快篩實名制於28日上路，比照過去口罩實名制藥局購買方式，提供近5,000個販售點，包括4,909家健保特約藥局與58個偏鄉衛生所方便民眾取得。

根據衛福部簡報預估，30日時預估新增發病數來到13,519人，不過也有機率在10,022到18,483人之間。到了5月5日，預估新增發病數達到26,864人，但也有可能落在到37,852人之間。

全國未來趨勢預估圖。圖／衛福部提供

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