快篩實名制上路系統卡 健保署搶修完工

快篩試劑實名制28日上路，首日上午出現系統擁塞情況，健保署緊急修復，已在8:45完成，現已可順利使用。欲購買的民眾可以持健保卡至全國4,967家販售地點購買。

家用快篩試劑實名制，比照「口罩實名制」民眾可持「健保卡或居留證」一人一卡（不限本人）至全國參與販售4,909家社區健保特約藥局及58家偏鄉地區衛生所購買。

第一期一人可購買一份（5劑包裝)，採身分證字號尾碼分流，星期一、三、五、日由尾碼單號(1、3、5、7、9)者購買，星期二、四、六、日由尾碼雙號(0、2、4、6、8)者購買。

健保署長李伯璋表示，因應防疫所需，行政院核撥10.77億供健保署備足資通訊軟、硬體設施，以助攻科技防疫。現階段快篩實名制，民眾需憑健保卡購買，所以僅有4,909家健保特約藥局及58家偏鄉地區衛生所作為通路，後續將由指揮中心規劃。

李伯璋說，為讓民眾便於查詢快篩實名制各販售點，可至健保署全球資訊網首頁(www.nhi.gov.tw)/主題專區【家用快篩試劑實名制專區】，提供4個家用g0v快篩試劑地圖查詢或至中華民國藥師公會全國聯合會「實名制快篩販售專區」查詢。

另，健保署為應快篩實名制建置「防疫家用快篩試劑管控系統」，依疫情指揮中心規定於28日上午7:00開啟，截至28日早10:10，已出售快篩機構家數3,430家，已出售快篩份數達15萬，指揮中心規劃第一輪至少販售1,000萬份。

健保署指出，上午8:30因大量民眾購買，導致系統擁塞，健保署緊急關閉同主機運作之院所上傳影像檢核作業，並於8:45修復完成，現已可順利使用，民眾可至上述4,967家販售地點購買。

民眾若有疑問，可撥打防疫專線1922，或健保署服務專線諮詢：市話0800-030-598或4128-678(不須加區域碼)，手機改撥02-4128-678。

快篩試劑實名制上路首日藥局電腦連線當機，民眾只能排隊等待。健保署已在8:45緊急修復完成 。 圖／王英豪

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