防企業遭冒名報關 增主動通知

財政部關務署27日表示，近期海關發現報關行盜用企業統編進口貨物，因此也新增「進口快遞簡易申報單主動通知」，提供企業用戶線上設定，未來任何人以企業統編名義進口簡易報關貨物，海關將發送電子郵件通知，以避免冒名進口。

我國進口快遞貨物區目前分為四類，包括「進口快遞文件（X1）」、「進口低價免稅快遞貨物（X2）」（完稅價在2,000元以下）、「進口低價應稅快遞貨物（X3）」（完稅價在2,001至5萬元），還有「進口高價快遞貨物（X4）」（完稅價超過5萬元）。

我國簡易報單為X1～X3範圍，依海關簡易報單進口統計，個人占九成，企業占一成。

個人透過海外電商如亞馬遜、淘寶等平台下單，其進口貨物主要是以X2或X3，也就是低價免稅或應稅形式運入台灣境內。

提升通關資訊透明度，關務署實施個人報關實名制，個人針對自己下單進口貨物可使用海關實名認證APP「EZ WAY易利委」掌握情況。

至於企業進口貨物，一般而言是透過X4高價快遞貨物的正式報單，還有簡易報單像是X1進口文件如商業發票、提貨單，還有X2低價免稅貨物如海外合作廠商寄送樣品、公關品等為大宗。

然而，關務署指出，近期海關發現企業遭冒用統編，惟海關實名認證APP並未包含企業簡易報單，等於企業無處查詢。

防堵企業遭冒用進口簡易報單漏洞，關務署緊急新增企業用戶線上設定通知機制，企業用戶可線上設定，若有人以企業統編名義進口貨物時，海關系統將自動發送電子郵件通知企業用戶，避免企業遭盜用統編而涉及刑事案件，如進口非法貨品如走私肉品、槍械、毒品等。