中小企碳盤查指引 5月中公布

由於國際供應鏈對於減碳零碳需求愈來愈大，連帶國內供應鏈也需要提供相關資訊，讓中小企業表達相當頭痛。環保署27日表示，預計5月中旬會公布中小企業碳盤查指引，讓產業有所依循。

立法院衛環委員會27日處理環保署預算解凍，會中立委質詢指出，碳盤查相關機制並不明確。環保署說，目前會分階段、由大到小來進行相關碳足跡的檢驗，市場預估會有19萬家中小企業會需要面對，因此現在會先從排碳大戶進行，目前相關大戶盤查已經逐漸完善，中小企業部分會交由經濟部協助，也會在5月中旬公布相關指引。

由於行政院上周才剛通過「氣候變遷因應法」草案，相關修法內容已經送到立法院，28日將召開首場公聽會，將聽取各界意見，並作為修法依據。

有立委質疑，未來碳費制度差別費率是否有效，氣候變遷辦公室主任蔡玲儀回應，環保署正在討論如何制定費率基線，且政府會追蹤自主減量是否達標，排放源若沒達到，制度設計上會要求補繳。她說，環保署過去推動溫室氣體減量時，已掌握排碳大戶，也清楚過去幾年排放數據，會依未來國家階段管制目標、核配給製造業減量目標，決定排放源自主減量是否符合目標。

環保署副署長蔡鴻德說，初步估算首波會有280家排碳大戶會需要進行碳盤查，企業都已經正在處理當中，而且未來碳盤查制度會由大到小，並會由相關主管機關陪同解決盤查的問題，至於中小企業面對碳盤查的困難，就會與經濟部共同協助。