疫情二年以上未返國遭除籍 內政部：戶籍可恢復不需修法

立法院內政委員會27日審議戶籍法第16條，主因新冠肺炎影響國際人員流動，國人超過二年無法返台，而遭到除籍。朝野立委提出超過16個版本呼籲修法，但內政部表示，不需修法隨時可恢復戶籍。

朝野立委紛提戶籍法修法，針對疫情二年以上未返國遭除籍國人請命，但行政院並未提出對應版本修法。

內政部次長陳宗彥表示，我國雖有邊境防疫管制措施，但對國人隨時返國並無任何限制，沒有任何理由需要動到修法。遷徙登記應依事實認定，就算被遷出戶籍，仍具有中華民國國籍，返國後只要持我國護照或入國證明文件就可辦理遷入登記。

內政部指出，出境二年戶籍遷出為戶籍管理制度，被遷出者仍具中華民國國民身分，嗣後持中華民國護照或入國證明文件入境，即可辦理遷入登記。

陳宗彥也說，防疫措施從未限制國人入境返台，國人認為我國防疫成效良好，國內環境相對安全，而選擇返國。國人出境後，如不便於二年內回國，雖戶籍被遷出國外，只要持我國護照或入國證明文件回國後即可由本人、戶長或委託第三人辦理遷入登記。

期間為保障境外國人權益，有關健保及國保資格、國民年金及勞保老年給付、所得稅、地價稅等，各相關機關均已提出寬緩措施，權益不受影響。