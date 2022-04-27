擴張力道趨緩 3月景氣轉綠燈

國發會27日公布景氣報告指出，由於俄烏戰爭影響全球經貿及企業信心，3月國內景氣由黃紅燈轉為綠燈，終止連續15個月紅燈、黃紅燈的態勢，顯示景氣擴張力道趨緩，惟仍屬穩定成長，沒有反轉的問題，研判上海封控、俄烏戰爭將是影響第二季國內景氣的兩大風險。

國發會綜合股價指數、工業生產、海關出口等9項指標所編製的景氣綜合判斷分數，自前年12月升高亮出代表趨熱的黃紅燈，隨後又亮出紅燈，直到今年2月已連續15個月呈現紅燈、黃紅燈，是史上最長的「紅燈、黃紅燈期」，3月驟降3分，揮別黃紅燈，跌入綠燈區。

經濟發展處長吳明蕙表示，3月景氣雖然轉為綠燈，惟綜合判斷分數31分仍在綠燈區的上緣（23～31分），顯示景氣擴張力道雖然趨緩，但仍是穩定成長狀態，沒有反轉下滑的情況。不過，她也認為，由於俄烏戰爭，上海封控對未來供應鏈會影響到什麼程度？目前還不明朗，這說明未來景氣所面對的挑戰也會比先前更大。

至於景氣領先指標，3月連續第五個月下滑，月降0.4％，吳明蕙表示，經回溯修正，連續五個月累計降幅1.68％，比上月公布的累計四個月降幅1.72％非但沒有擴大，反而和緩一些，這再度說明國內景氣雖然趨緩，但並沒有反轉下滑的問題。

全球景氣方面，領先指標除美國上升，歐元區、日本、中國大陸皆呈下滑，製造業採購經理人指數（PMI）美、日及歐元區雖在50榮枯線以上，但擴張速度也呈放緩，吳明蕙表示，受到俄烏戰事的影響，全球景氣擴張力道近期明顯趨緩，主要預測機構也紛紛調降今年全球經濟成長預測，這對台灣的出口將會有一定程度的影響。

吳明蕙表示，台灣已亮了連續15個月（2020年12月～2022年2月）的紅燈、黃紅燈，未來隨著比較基數升高，全球景氣擴張力道放緩，加以上海封控、俄烏戰爭的不確定性仍高，第二季國內景氣擴張的挑戰愈來愈大，景氣要再亮紅燈、黃紅燈的難度也愈來愈高了。