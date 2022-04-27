所得稅繳納 延長至6月底

因應疫情緊張，本周單日確診人數上看萬人，財政部27日晚間緊急宣布全面延長營所稅、綜所稅申報期間，從原本5月1日～31日改為5月1日～6月30日，估計綜所稅653萬個人申報戶、營所稅99萬家企業申報戶適用。

官員表示，本次全面展延報稅期限僅限「所得稅」，也就是企業申報營所稅與個人申報綜所稅等兩種，這是我國因應疫情連續第三年施行延長所得稅報稅措施。依賦稅署統計，今年綜所稅申報戶數約653萬戶、年增1.2％，而營所稅申報數估計為99萬件與去年持平，為本次展延報稅適用者。

至於我國5月開徵的房屋稅報繳期限，仍維持至5月31日屆期，若31日當天仍受隔離者，才能依隔離證明申請展延至6月30日。

財政部26日原本公告有條件同意延長報稅期限，僅提供受隔離者依隔離書者可申請延後報稅機制，但現行隔離通知多為簡訊、電話，受隔離者可能很難提出證明，朝野立委包括藍營賴士葆、羅明才，綠營郭國文、林楚茵、江永昌等皆27日在立院財委會連番抨擊並質詢，強烈建議財政部通案延長報稅期限。

財長蘇建榮也表示，依立院、指揮中心等意見及數據，財政部適度將確診人數納入全面延長報稅季的評估指標。他認為，今年疫情跟去年情況並不同，去年隔離人數較少、隔離通知書可以馬上發出去，但今年單日確診人數較多、隔離通知書可能來不及發出，因此財政部將依防疫指引與確診人數，作為檢討指標之一。

為因應立委壓力及外界要求，財政部27日傍晚緊急召開會議，並在晚間火速宣布，全面展延報稅期限，關鍵為指揮中心最新資料預測，我國未來染疫率恐怕會達到總人口數15～16％，約1/7以上，等於全台染疫總人數將超過300萬人，不止民眾，各區國稅局人員也會受影響，因此拉長報稅期間以利企業與個人分流報稅。

財政部並指出，若在申報期限6月30日屆期當天因疫情仍受隔離、檢疫、治療者，其報稅期限可另外展延至隔離結束後次日起20天內。

至於綜所稅退稅時程，首批退稅族為今年7月29日拿到退稅款，包括今年6月30日前採用網路、稅額試算以線上登錄或電話申報者，還有5月11日前向戶籍所在地國稅局以二維條碼或人工申報者。

第二批退稅族則為今年10月28日獲得退稅款，為其餘在期限內完成報稅者。第三批退稅族（逾期報稅者）為明年1月20日獲得退稅款。