快篩實名制明上路 總統:確保試劑供應量夠

總統蔡英文發文指出，家用快篩實名制將於28日啟動，政府會讓國人以合理的價格、方便的方式取得快篩試劑。

家用快篩實名制有4項特點，第一，無年齡限制，憑健保卡/居留證購買。

第二，每人限購一份，一份5劑，每劑100元，共500元。

第三，依照身分證尾數分流購買：單號星期一三五，雙號星期二四六；週日開放全民皆可購買。

第四，於全國4,909家健保特約藥局及58個偏鄉衛生所販售。

指揮中心也宣布，即日起，出入各大場所取消簡訊實聯制，並鼓勵大家下載臺灣社交距離APP。蔡英文要請大家一起下載，也一起幫家中長輩安裝，共同團結防疫。

蔡英文強調強調，若是公費快篩試劑，則需至定點診所，經掛號及醫師評估後發放。政府會持續透過國外採買、國內快篩國家隊雙管齊下，確保快篩試劑供應量足夠，也請大家配合指揮中心指引，在有需要的時機使用。

（工商 彭媁琳）

快篩試劑一劑難求，不少藥局已貼出居家快篩試劑售完公告，雖然28日快篩試劑實名制正式上路，但不少民眾擔心白天要上班，家中又沒有人幫忙代購的情況下仍難買到，因此27日傍晚，有新貨送到的藥局外出現搶購的排隊人潮。圖／姚志平

蘇貞昌：每天還準備75萬劑給地方政府

國內疫情不斷升溫，即將突破單日上萬例大關。中央流行疫情指揮中心宣布明（28）日啟動居家快篩實名制。行政院長蘇貞昌說，除了提供實名制家用快篩，每天也會準備75萬劑提供地方政府作為疫調及居家隔離者使用，並且每天出貨40萬劑，提供超商、超市、藥妝店等通路販售。

蘇貞昌今（27）日在臉書上表示，稍早指揮中心已經宣布，將實施家用快篩試劑實名制。28日起，在全國4,909家健保藥局、58個偏鄉衛生所，共4,967個據點，民眾可依照身分證字號尾數分流、憑健保卡購買1份5劑、每份500元的家用快篩試劑。

蘇貞昌說，根據指揮中心說明，若您有居家隔離身份，家用快篩檢驗為陽性時，應先聯絡衛生單位解除電子圍籬。並將採檢器材密封包好、戴好口罩，勿搭乘大眾運輸工具，儘速至鄰近社區採檢站或醫療採檢院所做進一步檢測。

蘇貞昌說，為了讓全民平價、穩定取得家用快篩試劑，政府徵用快篩產能、也擴大進口。除了提供實名制家用快篩，每日也會準備75萬劑提供地方政府作為疫調及居家隔離者使用，並且每天出貨40萬劑，提供超商、超市、藥妝店等通路販售。

（工商 曹悅華）

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