本土單日確診暴增 陳時中：明天破萬

指揮中心27日公布國內新增8,822例本土病例，指揮官陳時中示警，28日確診數量可能會破萬名。

陳時中表示，28日確診數量恐破萬，27日單日確診數成長三成，「明日幾乎是已超過一萬了」。至於疫情高點，低推估為4.5萬，高推估為10萬，還有一個超過10萬時的備援計畫，將用這三個數字做相關疫情整備。

此外，中國大陸國台辦發言人馬曉光表示，中國大陸是在新冠肺炎感染死亡率最低的國家之一，台灣年底前恐有400到700萬人感染；若是多人病死，沒有條件跟大陸談防疫制度之爭。

陳時中對此回應，中國防疫數字很漂亮令人佩服，但他們未來可能步入餓死比病死的多，「大家對自己的國家都有好的地方跟不好的地方，我們這邊的想法見賢思齊，見不賢就不要齊」。

（工商時報 李青縈）

本土確診連環爆，今一口氣大增8千多例確診，何時單日會破萬人染疫？中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示，明天就過1萬了，昨天6千多例，今天8千多，成長了30幾%，明天應該就過萬了。

陳時中指出，現在講求自主防疫，雖然精神上是自主，但若違規被查到，還是可以根據傳染病防治法開罰，但不希望走到這裡，防疫是全民一起，這一段時間內希望大家遵守指引，而不是採棄守式的防疫，一起度過難關。

另台北市政府近期預估，居家隔離縮短後，在沒有任何作為情況之下，預計5月4日北市單日確診恐有5,000例，5月7日就達1萬例，5月18日達50萬例，必要時可能「軟性封城」。陳時中表示，柯市長提出的數目看起來蠻讓大家不安心的，不過以台灣的NPI、疫苗覆蓋率來看，防護力較高、疫情不會是無限往上、無限循環，要合併其他因素一起考慮。

對於北市府的試算，陳時中表示，我們來看看每日50萬例確診的情況，以人口來比較，美國疫情高峰時候130至170萬人確診，當地人口是我們的15倍，若疫情高起來應是每日10幾20萬，若以韓國人口情況估計則是每日最高30萬，我們需要理性來看。

陳時中表示，台灣的NPI措施，如口罩、勤洗手等，是全世界最好，可隔絕掉一部分的快速傳播。疫苗施打形成的保護力都比這些國家疫情開始時高出很多，我們目前是前段班。以現在的第3劑覆蓋率來說，都比這些國家高，防護力是比較好的。我覺得要考慮這個時間點，和他們的時間點的防禦能力。

「評估疫情的時候會有個高點，不會無限是往上、無限循環」。陳時中說，每日50萬人的算法是3～4天感染數成長1倍，我們現在也是4天多就1倍，感染的人越多，病毒碰到牆壁的機會也越多，到一個程度會慢慢趨緩，我想這樣的擔憂是他（柯文哲）自己的計算，但是要合併其他的因素來考慮。



（中時新聞網 何立雯、楊雅婷）

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