強制險罰單 增列投保繳費單

2021年因未投保強制汽車責任險遭開罰案件共24萬件，但有部分民眾繳罰款卻沒有投保。為增加違規車主投保便利性，公路總局與金管會保險局合作，28日起「強制險違規罰單」中增加強制汽車責任保險重新投保繳費單，繳罰款可順便投保。

汽機車需要投保強制責任險，未投保被舉發將開罰，但我國沒有規定需要「先投保強制險」才可繳交罰鍰，因此遇上已經繳錢，卻仍沒有投保案例。據統計，2021被舉發總件數24萬中，機車占比約九成，其中有半數尚未完成投保，更有約3萬車主是繳了罰緩卻未投保。

為提升強制汽車責任險投保率，公路總局與金管會保險局合作，28日起「舉發違反強制汽車責任保險事件通知單」首聯空白頁面，將加印「強制汽車責任保險重新投保繳費單」，讓受罰車主可直接持繳費單繳保費，迅速獲得基本保障。

據公路總局規劃，重新投保繳費單列印原投保機構資訊、保險費金額、繳費期限，及條碼/QR Code，持繳費單至便利超商或透過QR Code刷卡繳交保險費。

若違反未投保者，經公路監理機關或警察機關攔檢稽查舉發汽車處3,000元以上、1.5萬元以下罰鍰；機車處1,500元以上、3,000元以下罰鍰。若是未投保汽車肇事，由公路監理機關處6,000元以上、3萬元以下罰鍰，並扣留車輛牌照至其依規定投保後發還。