拚減碳 台電與西門子簽混氫MOU

台電26日與西門子能源公司簽署「混氫技術合作備忘錄（MOU）」，目標2025年達成興達燃氣複循環電廠混氫5％發電示範，另規劃在年底啟動林口燃煤電廠混氨實驗，希望逐步減少發電碳排放，最終在2050年讓發電達到淨零碳排。



台電指出，興達電廠採用天然氣複循環發電機組，就是由西門子能源公司設計製造，由於未來淨零碳排是重點發展項目，相關淨零技術處於剛起步階段，因此將透過原廠升級改造後，導入低碳氫氣混燒功能，希望在2025年讓燃料改變，從現在100％天然氣轉變為95％天然氣與氫氣5％，未來再視情況讓更多機組進行改造。



台電透露，預計年底也將引進氨氣混燒技術，於林口電廠推動示範計畫，同時還有台中燃煤電廠的碳捕捉技術等也都在發展，這些是利用現有燃煤機組進行試驗，希望進一步減少碳排放。



台電總經理王耀庭指出，台電持續努力兼顧供電與環保，如2021年發電量較2016年增加150億度，但空污總排放量在努力下減少近6萬噸（約減59％），溫室氣體總排放量也減少770萬噸（減幅約8％）。



王耀庭說，今年台電環境月聚焦減碳與淨零排放議題，呼應3月甫公布台灣2050淨零排放路徑及策略，率先啟動混氫發電技術合作，後續將落實打造零碳能源系統，提升能源系統韌性，呼應社會穩供期待。



台電指出，2021年台電火力發電機組空污排放強度較2016年大減65％，空污總排放量也較2016年減少59％。台電說，持續依循政府能源政策，在電源結構內落實增氣減煤展綠非核等目標，逐步提高低碳、無碳能源發電比例。



台電也規劃未來減碳路徑，最終要在2050達到淨零的目標，過程中會逐步減少燃煤機組，短期內會以混氫、混氨技術及碳捕捉來減少碳排，後續還會引入新技術發展零碳電力，且加強再生能源的發展，才能達到最終發電零碳目標。