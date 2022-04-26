居隔3+4 快篩次數減一次

指揮中心26日公布新增6,295例本土病例，全台高風險縣市累積八處，北北桃均破千例。總統蔡英文提醒「目前疫情還沒有達到高峰」。而居隔3+4新制上路首日，指揮中心公布再減少快篩一次，另新北「逆時中」開第一槍，提出「居隔轉型試辦草案」送衛福部審核，希望密切接觸者不要強制隔離，快篩陰性可免隔離。



蔡英文26日率領部會首長視察指揮中心時表示，目前疫情還沒有達到高峰，本土疫情將會持續的升溫。她強調，未來要兼顧防疫、經濟及社會運作，進入防疫新階段有四大重點，包括強化輕重症分流、家用快篩試劑實名制、施行重點疫調、持續提高疫苗覆蓋率。



她說，快篩實名制近期上路，5月3號前會有2千多萬劑到貨，呼籲民眾不要囤積。另指揮中心改採「重點疫調」，以最小匡列為原則，需要被匡列對象，調整為與確診者發病日或確診日前兩天密切接觸者。



針對居家隔離3+4新制，發言人莊人祥宣布，居隔第三天快篩將取消一次，發給居隔者五支試劑，主因第四天要出門必須快篩陰性，若去上班，可在自己座位上脫口罩飲食。而26日前已開立電子居隔書者，將重新開立居隔書，已隔離逾三天者，一律以26日為隔離迄日；隔離未達三天者，由系統自動計算接觸日次日起算三天。預估適用新制27日解隔的民眾約有6.7萬人。



此外，雙北對3+4新制頗有異見，新北市率先提出「居隔轉型試辦草案」送衛福部審核。對此，陳時中表示，新北希望不要強制隔離，但必須在風險和社會運作取得折衷。他說，25日專家會議中幾乎沒有人贊同一開始就解隔，以篩代隔，陰性免隔離太快了、風險太大，多數症狀在第三天會出現，且潛伏期大概2.9～3.1天，若第四天驗陰再出門，漏掉比例比較低。



台北市長柯文哲指出，地方政府跟進3+4新制有很多困難，例如快篩劑如何送到被隔離者手中、如何確定被隔離者準確地做並回報。為維持社會機能正常運作、防疫人員、高接觸風險第一線工作人員等5類人，經報備，26日起可以篩代隔，前三天出門前快篩陰性可上班。



另6-11歲兒童莫德納疫苗施打，教育部規劃5月2日起可安排校園接種，並給家長至少7天思考時間、了解青少年接種mRNA副作用及效益。至於要準備多少劑量？陳時中說，兒童疫苗絕對足夠，詳細數量等待校園意願調查後才可確認，惟施打輝瑞兒童疫苗時程尚未確定，但一定會有疫苗。