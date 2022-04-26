疫情還沒到高峰 蔡英文提防疫新階段4重點

總統蔡英文26日視察指揮中心，並指出我國邁入防疫新階段，現在共有四大重點，分別為輕重症分流、家用快篩實名制、重點疫調以及持續提高疫苗覆蓋率。她也表示，疫情還沒有達到高峰，離病毒愈近、愈要保持冷靜，讓防疫、生活、經濟平衡是現在的目標，有信心可以迎接後續挑戰、打造強韌台灣。

蔡英文感謝防疫第一線同仁的辛勞守護國人安全，也提醒民眾在面對疫情不同階段，都要做好準備、配合指引，戒慎不恐懼。她說目前防疫新階段有四重點，第一，做好輕重症分流，要確保醫療量能，針對確診者，醫院只收治中重症還有高風險民眾，其他確診者根據年齡等情況不同，分流到加強版集中檢疫所及居家照護等處；衛福部次長石崇良也對目前醫療量能做相關準備。

第二，家用快篩實名制將在近期上路，初步規劃1億7,000萬的快篩試劑。國內有組成快篩國家隊，5月3日也將有2,000多萬劑到貨；民眾仍然可以從市面上購買，並且依序分流、不要囤積。

第三，重點疫調，以確診者發病日或採檢陽性日（無症狀者）前2天起所接觸者為密切接觸者。

最後，是持續提高疫苗覆蓋率。我國疫苗覆蓋率第一劑為84.57％、第二劑為79.84％、基礎加強劑0.85％、第三劑覆蓋率58.54％，若以符合追加劑接種間隔人數統計約82.19％。蔡英文表示，研究指出，長輩染疫風險高，呼籲民眾關心長輩接種狀況。

蔡英文強調，外銷訂單創下歷年同月新高，連續25個月正成長，證明我國有能力面對變化跟挑戰，有信心可以迎接後續挑戰、打造強韌台灣。

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