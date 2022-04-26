確診飆 財部：受隔離者報稅展延至6月底

藍營立委建議財政部展延報稅期限至6月底。財政部26日也宣布，針對因疫情受治療、隔離、檢疫者，其綜所稅、營所稅申報期限可展延至6月30日，若期限屆滿仍在隔離則另展延20天。至於未受疫情影響者，報稅期限仍維持5月31日。

因應26日本土疫情突破6千例，隔離人數與日俱增。財政部指出，依稅捐稽徵法第10條規定，因天災、事變而遲誤依法所定繳納稅捐期間者，可依實際情形公告延長其繳納期間。

對於納稅義務人、扣繳義務人、營利事業之負責人、主辦會計人員或受委任辦理申報之代理人等，因新冠肺炎接受隔離治療、居家隔離、居家檢疫、集中隔離或集中檢疫等事由，無法於法定期間內完成申報繳納稅捐，財政部主動延長申報繳納期限。

今年申報110年度綜合所得稅及營利事業所得稅結算申報、111年期房屋稅繳納期間為今年5月31日，受隔離者申報繳納期限可展延至今年6月30日。

而今年第一季適用查定營業稅的小規模營業人、按月課徵營業稅的特種飲食業者繳稅期限為今年5月10日，受隔離者可展延至5月31日；至於按月、每兩個月課徵營業稅繳納期間在今年5月16日者，受隔離者也能展延至今年5月24日。

另貨物稅與菸酒稅與特種貨物稅等申報繳稅期間原為今年5月16日，可分別展延至今年5月24日。

至於給付境內居住者的扣繳義務人如發放獎金給本國員工的企業，本來要在每月10日以前將上一月內所扣稅款向國庫繳清，其繳納期間原為今年5月10日，受隔離者繳稅期限可展延至今年5月31日。

而給付給境外居住者的扣繳義務人申報期限原為代扣稅款之日起10日內，若在今年5月1日～5月31日期間受隔離者可展延20天。

此外，各類適用對象於申報期限屆滿時，仍接受治療、隔離、檢疫者，其申報繳納期限自治療、隔離、檢疫結束次日起展延20日。

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