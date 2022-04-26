4/26疫情｜本土+6,295例 新北單日破2千

中央流行疫情指揮中心今（26）日公布國內新增6,339例COVID-19確定病例，分別為6,295例本土個案及44例境外移入（22例為航班落地採檢陽性）；另確診個案無新增死亡。

指揮中心表示，今日新增之6,295例本土病例，為3,066例男性、3,229例女性，年齡介於未滿5歲至90歲以上，發病日介於今年4月1日至4月25日，其中包含3,104例為無症狀感染。個案分佈為新北市2,076例、臺北市1,302例、桃園市1,159例、基隆市409例、臺中市263例、花蓮縣212例、高雄市182例、宜蘭縣126例、新竹縣99例、臺南市90例、彰化縣85例、屏東縣71例、新竹市63例、臺東縣38例、苗栗縣30例、嘉義縣28例、雲林縣27例、南投縣17例、金門縣9例、嘉義市5例、澎湖縣3例及連江縣1例。相關疫情調查持續進行中。

指揮中心說明，今日新增境外移入個案為19例男性、25例女性，年齡介於未滿5歲至60多歲，分別自泰國3例及新加坡1例移入，另40例調查中。入境日介於今年4月10日至4月25日。

指揮中心統計，截至目前國內累計8,174,134例新型冠狀病毒肺炎相關通報（含8,105,057例排除），其中68,022例確診，分別為10,521例境外移入，57,447本土病例，36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中。2020年起累計856例COVID-19死亡病例，其中842例本土，個案居住縣市分布為新北市415例、臺北市322例、基隆市30例、桃園市28例、彰化縣15例、新竹縣13例、臺中市5例、苗栗縣3例、宜蘭縣及花蓮縣各2例，新竹市、南投縣、雲林縣、臺南市、高雄市、屏東縣及臺東縣各1例；另14例為境外移入。

指揮中心再次呼籲，民眾應落實手部衛生、咳嗽禮節及佩戴口罩等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，並主動積極配合各項防疫措施，共同嚴守社區防線。

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