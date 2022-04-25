疫情拖累》「非典型就業」摔五年新低

主計總處25日指出，由於「非典型就業」較多的住宿餐飲、批發零售等內需服務業，受這一波疫情影響最深，使得非典就業於去（2021）年跌至79.7萬人，創近五年最低。由於疫情，去年有高達五分之一的上班族曾經有「遠距上班」的經驗。

主計總處每年進行一次「人力運用調查」以了解非典型就業情況，非典型就業包括部分工時、臨時性人力及派遣人力三類，主計總處官員表示，去年受疫情三級警戒的影響，住宿餐飲、批發零售等內需型服務業受創最深，正好這兩個行業的非典僱用比率都高達13％，以致非典就業續降至79.7萬人，創近五年最低。

人力運用調查自2008年起開始統計非典人力，2008～2019非典就業由65萬升至81.9萬，2020年降至79.9萬，2021年再降至79.7萬，連兩年跌破80萬，國勢普查處副處長陳惠欣表示：「這兩年的下滑都和疫情有關。」

陳惠欣表示，以就業者而言，2021年「非典型就業者」降至79.7萬人，而以受僱者而言，2021年「非典受僱人數」更降至72.8萬人，占總受僱人數7.9％，此一比率為十年來最低，更遠低於日本36.7％、韓國38.4％。何以如此？她指出，由於日、韓女性普遍有二度就業的需求（要兼顧家務）、加以法律給予正式員工嚴格的保障，以致他們全時的職缺較少、非典僱用更為普遍。

主計總處這份調查也詢問受僱者，於去年疫情升溫之後（5～10月）是否曾有「遠距工作」或「居家上班」的經驗，結果顯示在918萬名受僱者中有185萬人有遠距、居家上班的經驗，約占總受僱人數20.1％。

依業別觀察，以教育業曾有七成採遠距（線上教學）最高，其次出版、影音及傳播資通業也有六成，專業、科學及技術服務業與金融及保險業也接近五成。以三大部門觀察，農業仍維持實體工作，工業受僱者有11％有遠距經驗，服務業曾有遠距經驗者最高，達到27％。

隨著疫情於2021年10月趨緩，900多萬名受僱者裡還持續採遠距上班者已降至0.46％。

各部會出招 祭獎勵補助

受到疫情升溫影響，各部會動起來！勞動部針對今年6月應屆畢業生將提出青年就業促進方案，以尋職津貼、就業獎勵、僱用獎助等方式，協助青年拚就業。另經濟部針對會展產業會協調減租，交通部將把特色旅遊補助延長至6月底，補助旅行業龍頭帶動觀光熱點，補助要點修正預計28日前公布。

由於防疫紓困及振興特別條例延長一年，但預算並未增加，因此各部會針對部分營運困難或受疫情衝擊對象採取因應作為。

勞動部勞動力發展署署長蔡孟良表示，今年6月預估針對應屆畢業青年就業方案仍會繼續進行。為協助應屆畢業青年就業或儲備職業能力，分別會推動「找工作有獎勵」及「練功夫有獎助」等六項措施，例如每月提供1萬元尋職津貼；穩定就業3個月以上，可獲得就業獎勵最高3萬元；為鼓勵雇主僱用青年，符合條件的雇主可獲僱用獎助最高3萬元等。

針對初入職場、想提升職場實力的應屆畢業青年，勞動部給予推動「產業新尖兵計畫」，推介重點產業訓練課程，最高補助訓練費用10萬元等。

另經濟部表示，製造業及技術服務業、會展產業及國際貿易服務業、振興貸款及利息補貼等計畫，因經費用罄，確定不會延續。但受疫情升溫影響，官員說，會產業者有反應即使轉型線上展覽，也開始受到衝擊，國貿局將與委外經營單位如外貿協會協調，以少收權利金方式，對會展產業場租打折，預計將折價5％租金，減輕業者負擔。

此外，交通部正盤點機場和旅遊業防疫物資的協助，包含防疫旅館、防疫車隊等。交長王國材說，國外旅遊還未開放，會優先替旅行業及機場業者爭取預算。他說，旅行業者是龍頭，要安排整個行程，會照顧到餐廳、旅宿等涵蓋範圍較廣；再者，機場業者，直接受到出入境旅客減少衝擊，會替免稅店、停車場、餐飲業者等爭取。其他旅館業、觀光遊樂業會和業者座談，幫業者合理爭取。

王國材表示，會將特色旅遊補助延長至6月底，且把國旅券剩餘款注入，雖然金額僅約10億元，但仍希望透過補助旅行業龍頭達到帶動觀光熱點效果，相關延長補助要點修正將會在28日前公布。

另受邊境管制影響，桃機2021年出入境旅客數量寫下歷史新低，僅90萬人，衝擊機場商家經營，間接影響桃機權利金收入，2022年預算書編列9.9億元，僅剩疫情前一年營收90億的一成。