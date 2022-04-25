需求強 批發業3月營業額創歷年單月新高

經濟部25日公布3月批發、零售及餐飲業營業額統計。批發業3月營業額為1兆1,537億元，為歷年單月新高，年增12.9％，主因受惠於終端需求強勁，新興科技應用持續拓展，加上國際原物料價格高檔盤旋，致機械器具批發業年增19.2％、建材批發業年增24.7％。

另因價格調漲效應，加上因應母親節促銷檔期需求，下游經銷商提前拉貨，致家用器具及用品批發業年增15.0％、食品飲料及菸草批發業年增7.6％；藥品及化粧品批發業年增11.9％，主因醫療院所及下游零售端對醫材及快篩試劑產品之需求增加所致；汽機車批發業年減13.1％，主因車用晶片短缺，進口車供應持續緊縮。綜計第1季營業額為3兆1,402億元，為歷年同期新高，年增11.2％。

零售業3月營業額為3,420億元，為歷年同月新高，年增4.8％，主因百貨公司母親節檔期提前展開，國內精品銷售表現亮眼，加上手機新品買氣熱絡，帶動百貨公司、布疋及服飾品業、資通訊及家電設備業呈兩位數成長，分別年增12.1％、16.8％及17.6％；燃料零售業年增15.7％，主因國內油價較上年同月上漲所致；電子購物及郵購業年增12.8％，主因業者造節行銷，推出各式優惠活動推升買氣；汽機車零售業則因進口車銷量減少，年減9.0％。綜計第1季營業額為1兆485億元，為歷年同期新高，年增3.9％。

餐飲業3月營業額697億元，為歷年同月新高，年增6.8％，其中餐館業因業者持續拓點，加上白色情人節促銷活動，推升營業額年增6.5％；飲料店業受惠展店、飲品推陳出新，年增7.2％；外燴及團膳承包業年增12.1％，主因空廚業者異業合作布局零售通路所致。綜計第1季營業額為2,174億元，為歷年同期新高，年增4.9％。

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