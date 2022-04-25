連26紅 3月工業生產指數創歷年單月次高

經濟部25日公布3月工業生產指數139.02，創歷年單月次高，年增2.15％，連續第26個月正成長，製造業生產指數142.03，為歷年同月新高，年增1.95％，連續第26個月正成長，主因新興科技應用與企業數位轉型持續拓展，帶動半導體需求暢旺，但去年同月基數較高，加上部分產業因停電及檢修影響生產量能，致增幅明顯縮小；綜計第1季製造業生產指數133.78，年增6.55％，延續2019年第3季以來之正成長態勢。

展望未來，隨產業數位化進程加速推展，以及高效能運算、物聯網、車用電子等晶片需求持續強勁，加上國內半導體業者產能擴增，有助於推升我國製造業生產動能，惟受Covid-19變種病毒、俄烏戰事衝突，以及中國大陸封城等不確定因素干擾，恐加劇供應鏈瓶頸及全球通膨壓力，後續宜密切關注並審慎因應。

在資訊電子產業方面，電子零組件業年增3.78％，為推升製造業生產成長之主要貢獻，其中積體電路業年增2.37％，主因5G、高效能運算、車用電子等相關晶片需求續強，加上半導體業者持續擴增產能，帶動晶圓代工、IC封測、IC載板等生產增加所致；電腦電子產品及光學製品業生產指數創歷年單月新高，年增26.09％，主因企業加速數位轉型，帶動雲端資料服務需求成長，加上供應鏈缺料緩解，訂單遞延生產，以及受中國大陸封城影響，部分廠商接獲轉單所致。

傳統產業中，因下游防疫產品需求減緩，加上部分廠商進行設備檢修，以及停電事件影響產能，致化學原材料業年減8.22％、基本金屬業年減5.56％；機械設備業則因全球半導體產業擴廠需求強勁，以及5G相關產業、自動化設備等接單暢旺，生產指數創歷年單月新高，年增9.55％；汽車及其零件業亦年增3.98％，主因電動小型轎車受惠新車上市及貨物稅減免推升買氣，加上汽車零件增產所致。

3月製造業生產指數。圖／經濟部提供

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