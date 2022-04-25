「3＋4」防疫新制何時上路？蘇揆這樣說

行政院長蘇貞昌24日火速召開擴大防疫會議，拍板防疫新制「10＋7」縮為「3＋4」，3天為居家隔離，4天為自主防疫，但需天天快篩，陰性方可出門，且須全程戴口罩、不能在餐廳內用餐、或參加大型活動等。

對於何時上路、如何進行，以及針對新北市長侯友宜認為該措施不會減少行政流程，呼籲以「居家快篩+自主健康管理」取代，還有外界認為從10+7變成3+4，恐導致重症死亡增加，蘇貞昌25日出席「班班有冷氣 上課真舒適」冷氣啟動儀式，接受媒體聯訪時，相關單位商議後才會公布實施日期。

蘇貞昌說，這一次的疫情，大家知道都發作很快，但都是輕症、無症狀占99.5%多，所以覺得，這一次要因應這個疫情來做處理，就是盡量來縮短居隔的時間、減少匡列的人員。

蘇貞昌說，24日指揮中心有一個案子，在自己主持的防疫會議上報告，他同意往這個方向來走，不過還是請所有國人同胞要戴口罩、勤洗手，來做防疫的種種措施。

蘇貞昌說，行政院發言人的助理雖然有確診，但發言人本人及周邊所有的人員採檢都是陰性，會注意各種安全措施。

蘇貞昌呼籲國人同胞，政府已經準備好足夠的藥品、醫療量能。為了要減少地方政府跟所有防疫工作同仁的行政負擔，指揮中心指揮官陳時中會在25日和所有縣市地方政府大家商量後，才公布實施開始的日期。