居家照護適用傷病給付?許銘春:會放寬解釋

國內本土疫情暴增，為避免影響中重症需要的醫療量能，中央流行疫情指揮中心啟動將無症狀或輕症的確診者居家照護。勞動部許銘春25日表示，因應輕症在家，勞工保險的傷病給付預計也會放寬解釋處理。

許銘春25日出席立法院社福衛環委員會處理111年度勞動部相關預算凍結案，在會前接受媒體聯訪時，針對勞保傷病給付是否可以支付居家照護的問題，許銘春指出，勞保是一種社會保險、與商業保險不一樣，為了社會公平性還有共同負擔保費被保險人的權益，善用有限保險資源，勞保有訂出各項給付要件，勞工因為傷病沒辦法工作，勞動部當然有權責要給予照顧。

針對確診居家照護，是不是符合勞保傷病給付要件，她坦言，這沒有案例，但她認為應該要放寬解釋來處理，財源的部分，是不是要用現有的勞保基金，還仍待討論，由於這疫情是從來沒有遇過的，現有勞動法令受到挑戰，站在照顧勞工的經濟生活、協助渡過疫情的立場，針對這議題，勞動部會朝放寬解釋方向盡速處理。

外傳居家照護沒有診療事實，所以不能申請傷病給付。立法委員蔣萬安也指出，這不但違背指揮中心希望確診勞工只要屬於輕症，都能夠居家照護的規定，同時也有可能造成勞工為了申請勞保傷病給付，都到醫院去治療，造成醫療量能消耗，更有可能讓勞工因為經濟因素，為了領取薪資，隱匿染疫事實繼續工作，這種情形是不樂見的。

她說，勞工染疫有許多原因，不一定都是職場染疫，雇主可以不給付薪水，但勞工遵照政府規定染疫後居家隔離照護10天，沒有薪水收入，很需要政府協助。在商業保險部分，金管會已經主動邀集保險業，達成共識居家照顧也可以理賠，希望勞動部是不是可以開會討論研議，最終朝向有利勞工的方向解釋。

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