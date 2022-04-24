政院拍板 居隔縮為3天

指揮中心公布24日本土為5,092例，首次單日突破5,000例。指揮官陳時中透露，依國衛院模型估計，國內單日高峰約4.5萬人，最多500萬人染疫。至於快篩試劑，陳時中說，5月初上路，第一波可提供5,000萬試劑，供應1,000萬人。同時，行政院火速拍板，防疫新制縮短為3＋4天，3天為家隔離，4天為自主防疫。

指揮中心擬轉向以篩代隔，縮短居家隔離天數，以免無效居隔社會停擺。行政院24日火速召開擴大防疫會議，拍板防疫新制「10＋7」縮為「3＋4」，3天為居家隔離，4天為自主防疫，但需天天快篩，陰性方可出門，且須全程戴口罩、不能在餐廳內用餐、或參加大型活動等。

另將匡列範圍縮小為確診者的同住親友，不再匡列在辦公室內有戴口罩互動的同事。但國中小因為活動性質不同，仍建議以班級為單位匡列。上述措施指揮中心25日和縣市政府及專家商討細節後，擇日實施。

針對柯文哲指高峰單日可能5萬例，維持100天再逐步下降。陳時中表示，柯市長應是引用日前開會時，國衛院推估模型，推估最高點單日為4.5萬人，但不會一直維持在高點，希望為丘陵，不希望變成尖山狀。

陳時中說，推估疫情會「料敵從寬」，用最高10萬推估，總人數會有350萬人到500萬確診，以藥物使用需要二成計算，要有70萬劑藥物。

目前已有約7.9萬人隔離，陳時中表示，目前疫情情況雖未呈指數型爆發，但時間也不遠了。民眾抱怨快篩試劑一劑難求，陳時中說，實名制5月初上路，但希望能夠儘早，目前可確定的是第一波可提供5,000萬劑試劑，每一份為五劑，可提供1,000萬人份。網傳25日實名制上路，陳時中強調是假訊息。

因應民眾對快篩試劑需求大增，蘇揆指示副院長沈榮津督導「快篩實名制」儘速上路，要求確保量足價穩，政院近日緊急調度業者，鋪貨快篩試劑至全國通路。沈榮津辦公室表示，試劑業者願意配合政策，增加舖貨到超商超市及藥局等市面數量，預計未來一周，每日會有50萬劑快篩試劑上架銷售，且快篩試劑業者及通路業者都同意以市面零售價200元為目標，滿足自由市場民眾購買需求。

進口部分，4月底將有亞培快篩試劑759萬劑、5月2日預計有羅氏快篩試劑約2,100萬劑抵台。