政院拍板 居家隔離大幅縮短為3天

行政院24日召開防疫會議拍板居家隔離大幅縮減為3天，未來將改採「3+4」新制，即3天居家隔離，4天自主防疫，但要天天快篩，快篩陰性即可出門，且必須全程戴口罩、不能在餐廳內用、參加大型活動等。行政院長蘇貞昌指示指揮中心，儘速與各縣市政府會商後，擇定實施日期。

今天會中就下一階段居家隔離天數，及匡列範圍調整規劃進行討論，會中指揮中心提出3+4新制，並將匡列範圍縮小為確診者的同住親友，不再匡列在辦公室有戴口罩互動的同事。但國中小因為活動性質不同，仍建議以班級為單位匡列。

蘇貞昌原則上同意朝縮短隔離天數及縮小匡列範圍的政策方向，但由於實施的配套及相關細節均需地方政府配合，因此請指揮中心儘速與各縣市政府會商後，再擇定實施日期。

行政院發言人羅秉成表示，鑒於今年1月1日起迄今的本土病例有99.5％為輕症與無症狀，為維持全民正常生活，策略上宜將居隔及醫療能量，儘量保留給高風險族群與中重症確診者。

中央流行疫情指揮中心23日邀集六個高風險縣市首長開會後取得共識，居家隔離縮短為7天，僅匡列發病前二天密切接觸者，密切接觸者包括同住親友、同班同學、同辦公室或同工作場域同事，將於25日再次開會討論，並由專家做出政策建議。

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