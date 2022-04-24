疫情還未觸頂 高峰期恐日增4.5萬確診

本土確診今天破5千例！中央流行疫情指揮中心今天公布國內新增5092例，再度創下新高，指揮官陳時中表示，日前推估國內最高峰會到單日有4.5萬人確診，死亡率會和紐西蘭0.05%相當，他強調疫情一定會往上升，相關疫苗、藥物、快篩、輕重症分流一定要做好，高風險者一定要及早投藥。

由於目前通報數字比較慢，是否確診數字都是日前的確診數，會不會出現校正回歸的現象，台北市長柯文哲日前說國內疫情高峰還沒到，大概是何時？

陳時中表示，目前沒有校正回歸的問題，大家做一個參考，未來確診病例還是會越來越多，疫情一定會往上升，今天和昨天比較，確診數成長24%速度很快，他強調，疫情一定會往上升，相關疫苗、藥物、快篩、輕重症分流一定要做好，高風險者一定要及早投藥。

至於柯文哲說的高峰，陳時中表示，柯市長是引用前天與國衛院開會時有推估一個模型，推估可能最高點會單日有4.5萬人確診，但不會一直維持在高點，希望模型為丘陵，不希望變成尖山狀，在這樣的推估下，最高會到4.5萬例。

陳時中說，推估疫情會「料敵從寬」，因此才會用最高10萬做整體疫情推估，也就是換算下來，總人數會有350萬人到500萬確診，以藥物使用需要有20%，這也是比較高的推估來算，所以要有70萬劑的藥物，而目前已經有70萬藥物的合約在。今、昨天還有藥物會來1萬5。第一批的35萬加上2萬今天都會到位。

但國內這麼高的確診數，會帶來多少的死亡率？陳時中表示，這次紐西蘭致死率大概是0.05%，萬分之五來看，韓國為0.07~0.9%，香港0.7%，香港死亡比較高，因為疫苗第一、二劑打的時相隔時間長，保護力往下降，第三劑施打又不到30%，才會致死率高。

至於韓國死亡率0.07～0.9%，雖然疫苗打很高，但疫情一開始時和台灣差不多，第一劑有86%比台灣高，整體來說，韓國疫情起來後數目很高，一天到達60~80萬當然會造成醫療壓力大，致死率高，但台灣跟紐西蘭比較像，不過紐西蘭封城指數比較嚴格，「鈕昔蘭為可以努力的方向」。

（中時 鄭郁蓁 、 姚志平 、中時新聞網、 莊楚雯）

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