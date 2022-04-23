4/23疫情｜本土新增4,126例 境外78

中央流行疫情指揮中心23日公布國內新增4,204例COVID-19確定病例，分別為4,126例本土個案及78例境外移入，另確診個案無新增死亡。

今日新增之4,126例本土病例，為2,047例男性、2,078例女性、1例調查中，年齡介於未滿5歲至90歲以上，發病日介於今年4月7日至4月23日，其中包含2,126例為無症狀感染。個案分佈為新北市（1,563例），台北市（945例），桃園市（527例），基隆市（219例），台中市（171例），花蓮縣（138例），高雄市（98例），宜蘭縣（90例），新竹縣（57例），雲林縣（53例），新竹市及臺南市（各51例），彰化縣（34例），臺東縣（29例），苗栗縣（28例），南投縣（26例），屏東縣（24例），嘉義市（10例），嘉義縣（7例），金門縣及連江縣（各2例），澎湖縣（1例）。相關疫情調查持續進行中。

今日新增境外移入個案為35例男性、43例女性，年齡介於10多歲至80多歲，分別自越南（2例），加拿大、泰國、美國及菲律賓（各1例）移入，另72例調查中。入境日介於今年3月23日至4月22日。

指揮中心指出，今年4月21日公布之境外移入病例案42932，經疫調後改判為本土病例。今年4月22日公布之本土病例案45506、案46453及案47199，經疫調後改判為境外移入病例，分別自印尼、德國及丹麥移入。

指揮中心統計，截至目前國內累計8,011,272例新型冠狀病毒肺炎相關通報（含7,959,488例排除），其中51,298例確診，分別為10,267例境外移入，40,977例本土病例，36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中；新增6例空號病例（原本土病例案34815、案37575、案44227、案44925、案46703及案46898經疫調後為重複或陰性個案，改列空號），累計212例移除為空號。2020年起累計856例COVID-19死亡病例，其中842例本土，個案居住縣市分布為新北市415例、台北市322例、基隆市30例、桃園市28例、彰化縣15例、新竹縣13例、台中市5例、苗栗縣3例、宜蘭縣及花蓮縣各2例，新竹市、南投縣、雲林縣、台南市、高雄市、屏東縣及台東縣各1例；另14例為境外移入。

指揮中心再次呼籲，民眾應落實手部衛生、咳嗽禮節及佩戴口罩等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，並主動積極配合各項防疫措施，共同嚴守社區防線。

莫德納疫苗20萬劑今晚抵台

中央流行疫情指揮中心23日表示，今年第四批採購Moderna疫苗20.04萬劑，於今日晚間抵達桃園國際機場，完成通關程序後，直接運送至指定冷儲物流中心進行後續檢驗封緘作業，再提供COVID-19接種計畫所列實施對象接種。本批效期至2022年7月29日。

指揮中心指出，已於2021年7月22日與美國Moderna公司簽署2年共3,500萬劑COVID-19疫苗之供應合約，今年預定供應2,000萬劑疫苗，目前共有434.19萬劑到貨，分別為首批1月25日151.21萬劑、第二批2月15日140.48萬劑、第三批2月27日122.46萬劑及本批20.04萬劑。

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