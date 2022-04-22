台南機械展 有效客群湧入

「2022台南自動化機械展暨智慧製造展」22日進入第二天展期。據參展廠商表示，有效來客數比台北展來得更多；由於南部快速發展的晶圓、光電產業帶動，今年展場出現不少大型化、多軸式、智能化的最新加工設備與技術，成為場中顧客詢問度最高的亮點。

南台灣最大規模的台南自動化機械展，吸引眾多模具、晶圓加工、光電、航太等產業從業人員，前來觀展，不論場內及場外的大型停車場，車潮與人潮都是一波接一波。儘管22日非例假日，但不少參展業者直言，有效客群真的不少，觀展者詢問意願十分高。

台灣精密機械與模具策略聯盟理事長、明模工業總經理施富仁在會場表示，機械與模具都是台灣工業之母，展場更是廠商展現新產品的最佳舞台，政府要透過政策性大力扶植，讓台灣相關製品發光發亮。

施富仁指出，自動化專業展已在台南連續舉辦逾30年，儼然南台灣產業界的一大盛事，如今，又有新完成的大台南會展中心，做為展場，是可喜可賀之事，此次展覽會場不少大型指標性廠商，都前來參展，惟獨缺乏較小型配套廠商的參與，如果能於第二期、甚至第三期展場進一步擴大，應更具吸引力。

立隆機械副總經理林柏章指出，今年的新展場空間十分明亮，開展兩天來，觀展人數不比去年少，尤其有效客群更多，會場中最受矚目的是，以航太業、模具業為主力客層的立式加工機UG630，由於機台輕巧，比同質機械占地空間少約30％，且採L型雙開門的造型，在立式加工機中為易操作機械。

其特點包括WELE自製內藏高速主軸、高性能穩定可靠、B／C軸旋轉工作台由滾子凸輪驅動，可選配對式角度編碼器，同時最大化加工範圍，最小化占面積，並具有最佳排水及排屑性。

松立欣副總經理許哲銘指出，他從未缺席任何一年的台南機械展，今年原擔心受疫情影響，但這兩天發現，有效客群未減少，觀展者比台北展來得多，除南部顧客外，不少中、北部客戶也來到會場，可見自動化、智能化、多軸化CNC的工具機，已成為生產廠商必備的投資。

值得注意的是，在台南場展出的晶圓再生技術，顧客詢問度相當高，主力訴求為利用低應力表面剝除技術，將晶圓片上光阻膠或金屬材料移除，有別於傳統使用酸洗製程，減少廢水處理及廢水排放，降低能耗及節約水資源，協助產業降低碳排，進而達成碳中和目標。

經過緻化處理，此項技術的加值服務包括：一、可提高表面殘留應力，延長金屬疲勞壽命二、增強耐磨損性，減少切屑阻力，提升耐切銷性能三、降低了磨擦力提升表面光滑度，進而降低作動噪音四、修補金屬表面微裂細縫，消除金屬表面應力集中區，降低金屬脆裂風險等。