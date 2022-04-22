綜所稅期限 不排除延至6月底

疫情升溫、俄烏戰火不歇，工商協進會理事長林伯豐22日呼籲政府，延長繳稅期間至6月底，並提出包括大宗物資關稅、貨物稅、營業稅的降稅、免稅等措施至年底，此外，他也對當前的電價有意見，希望政府暫緩6月電價調漲、暫緩實施今年度夏季電價，並提出暫緩調漲基本工資、碳費費率初期開徵不宜超過每噸100元等六項建言。

對此，財政部指出，報稅期限目前仍為5月底，但會視疫情採兩階段滾動檢討，若有必要將展延至6月底；而大宗物資降稅部分，則依行政院物價小組會議討論的結果訂定。

賦稅署表示，今年營所稅、綜所稅等所得稅申報期間，目前仍維持一個月，也就是5月1日～5月31日，但未來採兩階段檢討，首先是5月15日前完成第一階段討論，由財政部與指揮中心持續溝通，若無必要性，則維持一個月申報期間，若有必要才會延長至6月底。

4月以來，國內確診人數已達17,398人，居家隔離達6萬人，許多企業啟動分流機制，工商協進會有鑑於社會經濟受影響規模持續擴大，為反映業者關切，由林伯豐出面函文行政院提出六項建言。

第一，建議財政部將2021年度綜合所得稅及營利事業所得稅結算申報及繳納期間，展延至6月30日。

第二，工商協進會指出，俄烏戰爭對能源、原物料價格對通膨造成嚴重影響，主計總處公布3月份CPI年增率已達3.27％，疫情升溫對企業營運的影響又再雪上加霜，因此，建議大宗物資關稅、貨物稅、營業稅之降稅、免稅等措施延長至年底。

第三，建議暫緩6月電價調漲，並暫緩實施今年度夏季電價。另為利經濟長期發展須確保供電穩定，除了增加綠電外，建議將核能列為備用電力。

第四，工商協進會指出，鼓勵企業給予員工防疫隔離假等相關假別，並給予薪資費用加倍扣抵，另本年度暫不宜調整基本工資。

第五，工商協進會指出，近兩年來，政府的用電大戶條款，以及對耗水費、碳費徵收對象過於集中大型企業，不符合使用者付費之公平原則，對企業的營運成本負擔平均至少每年新增5％以上，勢必造成終端產品價格上漲，建議暫緩實施耗水費。

第六，工商協進會指出，減碳是全民責任，各部門都應提出減碳計畫，不宜將責任集中在製造業或排碳大戶身上，開徵碳費要有三個前提，首先是要公布詳細的減碳路徑圖，其次除了固定污染源外，如汽機車、船舶等移動污染源也應徵收碳費，並應從國營事業帶頭做起，碳費費率初期開徵不宜超過每噸100元。