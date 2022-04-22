年後轉職潮 推升3月失業率

主計總處22日公布3月失業率為3.66％，呈現不降反升，較2月上升0.01個百分點；經季節調整後失業率為3.70％，也較2月上升0.03個百分點。國勢普查處副處長陳惠欣表示，出現上升主因為轉換工作，反映年後轉職潮出現遞延到3月的現象。

主計總處資料顯示，3月就業人數為1,144萬人，較上月減少1.8萬人；3月失業人數為43.5萬人，較上月增加1千人。3月失業率3.66％，較上月上升0.01個百分點。勞動力參與率59.19％，較上月上升0.02個百分點。經調整季節變動因素後的就業人數月減1.3萬人，失業人數月增3千人，失業率3.70％，月升0.03個百分點。

至於3月就業人數較上月減少，主因15歲以上民間人口減少，其中服務業部門減8千人，工業及農業部門分別減6千人、4千人；與上年同月相比，也減少8.1萬人。1至3月就業人數平均為1,145.8萬人，較上年期減少6.3萬人。

3月失業人數為43.5萬人，較上月增加1千人，其中因對原有工作不滿意而失業者及初次尋職失業者分別增加6千人及1千人；因工作場所業務緊縮或歇業而失業者則減7千人；與上年同月比較，失業人數減少4千人；1至3月失業人數平均為43.3萬人，較上年同期減少7千人。

至於失業率不降反升的原因，陳惠欣說，失業人數增加，主要來自對原有工作不滿意，轉而尋職，增加6千人。觀察這幾個月，工作場所業務緊縮而失業的部分是減少的，指標連續9個月下降，這個月失業率上升跟失業人數增加，都是轉換工作的表現，失業情勢還是穩定狀態。

陳惠欣坦言，對原有工作不滿意轉而求去尋職的情況，以往幅度不大，在正負2千人間。

今年2月後出現年後轉職潮，也有外界徵才活動陸續開跑，造成失業人數增加，等他們找到工作後，失業率有望下降。

至於疫情升溫是否影響失業率，陳惠欣強調，4月看來生活一切如常，從以往經驗來看，年後民眾陸續找到工作後，4月失業率可能再下降。

消費力暢旺 批發零售業需才孔急

主計總處22日公布3月失業率，勞動部也同步公布就業服務資訊整合系統統計。因民眾消費力道仍暢旺，加上商家推出優惠活動，進行五倍券的最後衝刺等因素，批發及零售業者徵才孔急，3月「批發及零售業」的新登記求才人數為1.3萬人，衝上近1年以來的新高。

據勞動部勞動力發展署統計，3月各公立就業服務機構新登記求職人數，總計6萬人，較上月增加14.88％，新登記求才人數為11.3萬人，較2月增加11.33％，求供倍數為1.89倍，平均每一位求職者有1.89個工作機會。

發展署表示，由於民眾消費力道仍暢旺，加上五倍券使用期間即將截止，商家配合推出優惠活動，以致批發及零售業者徵才孔急。111年3月「批發及零售業」的新登記求才人數，相較於上月成長15.89％，是近一年來最高。

包括統一超商、寶雅國際、特力屋及全聯等企業，分別透過台灣就業通等途徑，釋出職缺，工作內容以專櫃、門市人員及儲備幹部為主。其中統一超商儲備幹部薪資最高可達41K，寶雅國際的儲備幹部薪資最高也有43.5K，對批發及零售業有興趣的民眾，可把握機會。