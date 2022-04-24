4/24前瞻一周》本周國內外財經焦點

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國內財經焦點

4/25（一） 經濟部發布3月工業生產指數、批發零售餐飲營收
勞動部公布最新無薪假統計
央行公布3月貨幣總計數
台經院發布4月份景氣動向調查報告
SOGO母親節記者會
4/26（二） 央行公布3月消費者暨建築貸款餘額
4/27（三）國發會公布3月景氣燈號
央行公布3月退票率統計
Touch Taiwan展
4/28（四） 主計總處公布第一季GDP概估
央行公布第一季理事會議事錄摘要
房屋稅開徵記者會
中經院、日本瑞穗銀行／台日經濟產業交流研討會－供應鏈與能源轉型
4/29（五）新北市三重區集賢路Y22站土地公開標售
橋椿金屬召開股東常會改選董事

國際財經焦點

4/25（一）美國芝加哥聯準銀行3月全國活動指數
德國4月Ifo商業信心
新加坡3月通膨率
4/26（二）美國3月耐久財訂單、2月房價指數
日本2月領先經濟指數
韓國第一季GDP
新加坡3月工業生產
4/27（三）美國上周API原油庫存報告
德國5月GfK消費者信心
澳洲第一季通膨率
4/28（四）美國上周初領失業救濟金人數、第一季GDP
紐西蘭3月出口
日銀利率決策
韓國4月商業信心
4/29（五）美國3月個人所得支出、4月密大消費者信心指數
歐元區第一季GDP、4月通膨率
法國第一季GDP

陸港澳焦點

4/25（一） 人行正式全面降準1碼
港股中興通訊、藥明康德、新東方教育公布第一季財報
4/26（二）港股上海復星醫藥、金風科技、中鋁公布第一季財報
4/27（三）3月規模以上工業企業利潤
港股港交所、比亞迪電子、比亞迪股份、廣汽公布第一季財報
4/28（四） 港股中海油、南航、國航、青島啤酒、拉夏貝爾公布第一季財報
香港3月對外貿易統計
4/29（五）4月財新中國製造業PMI
港股交行、中國中車、中鐵建公布第一季財報
4/30（六） 4月官方製造業、非製造業PMI
港股富力地產公布2021年全年與第四季財報
5/1（日） 五一勞動節，陸股休至5日開盤

台股一周焦點

4/25（一） 股東會綠電
4/25（一） 法說會 盛群
4/25（一） 新股買賣峰源-KY
4/26（二） 股東會 力積電、鉅橡、明輝-DR、泰聚亨-DR、富強輪胎
4/26（二） 法說會 友達、旺宏、智原、中光電、力成、台郡、訊連、國巨、敦泰
4/27（三） 除權息耀登
4/27（三） 法說會聯發科、聯電、聯亞、譜瑞-KY、同欣電
4/28（四） 股東會凱鈺、沛波
4/28（四） 除權息科定、聯德控股-KY、高端疫苗等
4/28（四） 法說會立積、致伸、豐興、瑞儀、富邦媒、日月光
4/29（五） 股東會橋椿、系統電、欣大健康、美德醫療-DR、泰金寶-DR
4/29（五） 法說會台達電
4/29（五） 新股買賣信實、美達科技
工商時報 數位編輯