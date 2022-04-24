4/24前瞻一周》本周國內外財經焦點
國內財經焦點
|4/25（一）
|經濟部發布3月工業生產指數、批發零售餐飲營收
勞動部公布最新無薪假統計
央行公布3月貨幣總計數
台經院發布4月份景氣動向調查報告
SOGO母親節記者會
|4/26（二）
|央行公布3月消費者暨建築貸款餘額
|4/27（三）
|國發會公布3月景氣燈號
央行公布3月退票率統計
Touch Taiwan展
|4/28（四）
|主計總處公布第一季GDP概估
央行公布第一季理事會議事錄摘要
房屋稅開徵記者會
中經院、日本瑞穗銀行／台日經濟產業交流研討會－供應鏈與能源轉型
|4/29（五）
|新北市三重區集賢路Y22站土地公開標售
橋椿金屬召開股東常會改選董事
國際財經焦點
|4/25（一）
|美國芝加哥聯準銀行3月全國活動指數
德國4月Ifo商業信心
新加坡3月通膨率
|4/26（二）
|美國3月耐久財訂單、2月房價指數
日本2月領先經濟指數
韓國第一季GDP
新加坡3月工業生產
|4/27（三）
|美國上周API原油庫存報告
德國5月GfK消費者信心
澳洲第一季通膨率
|4/28（四）
|美國上周初領失業救濟金人數、第一季GDP
紐西蘭3月出口
日銀利率決策
韓國4月商業信心
|4/29（五）
|美國3月個人所得支出、4月密大消費者信心指數
歐元區第一季GDP、4月通膨率
法國第一季GDP
陸港澳焦點
|4/25（一）
|人行正式全面降準1碼
港股中興通訊、藥明康德、新東方教育公布第一季財報
|4/26（二）
|港股上海復星醫藥、金風科技、中鋁公布第一季財報
|4/27（三）
|3月規模以上工業企業利潤
港股港交所、比亞迪電子、比亞迪股份、廣汽公布第一季財報
|4/28（四）
|港股中海油、南航、國航、青島啤酒、拉夏貝爾公布第一季財報
香港3月對外貿易統計
|4/29（五）
|4月財新中國製造業PMI
港股交行、中國中車、中鐵建公布第一季財報
|4/30（六）
|4月官方製造業、非製造業PMI
港股富力地產公布2021年全年與第四季財報
|5/1（日）
|五一勞動節，陸股休至5日開盤
台股一周焦點
|4/25（一）
|股東會
|綠電
|4/25（一）
|法說會
|盛群
|4/25（一）
|新股買賣
|峰源-KY
|4/26（二）
|股東會
|力積電、鉅橡、明輝-DR、泰聚亨-DR、富強輪胎
|4/26（二）
|法說會
|友達、旺宏、智原、中光電、力成、台郡、訊連、國巨、敦泰
|4/27（三）
|除權息
|耀登
|4/27（三）
|法說會
|聯發科、聯電、聯亞、譜瑞-KY、同欣電
|4/28（四）
|股東會
|凱鈺、沛波
|4/28（四）
|除權息
|科定、聯德控股-KY、高端疫苗等
|4/28（四）
|法說會
|立積、致伸、豐興、瑞儀、富邦媒、日月光
|4/29（五）
|股東會
|橋椿、系統電、欣大健康、美德醫療-DR、泰金寶-DR
|4/29（五）
|法說會
|台達電
|4/29（五）
|新股買賣
|信實、美達科技