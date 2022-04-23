本土確診飆5千？黃珊珊:很快會全市停課

本土確診人數屢創新高，傳出今日染疫人數破5千例，疫情指揮中心也在23日上午突召集台北市、新北市、桃園市、高雄市、花蓮縣、基隆6縣市首長開防疫會議，疫情疑似出現重大變化。

疫情持續擴大，台北市副市長黃珊珊表示，本土單日新增破萬，很快就會發生，受影響必須居隔或停課的師生比前一天多出上萬人，照這個速度，很快就會全市停課，所以下周一開始，國高中要大規模演練線上教學，以同步線上課程為主，達成停課不停學目標。

黃珊珊昨天在臉書指出，本土＋3,766，比前一天多了30％，目前台北市各區平均有1、200例以上，已經超過去年5到7月的疫情高峰，當時居隔人數每天約3,500人， 前天已經飆到1萬4,254人。​

她表示，昨天高中職以下學校共165校停課，影響師生多達6.1萬，比前一天直接多出上萬，照這個速度，很快就會全市停課，我們必須提前因應危機，下周一開始，國高中要大規模演練線上教學，以同步線上課程為主，達成停課不停學的目標。​

黃珊珊說，區級關懷中心的運作還算順暢，但進線人數比前一天多了1倍，提醒大家，關懷中心主要服務居家檢疫、居家隔離與在家確診者，其他民眾如果對防疫有問題，還是可以打1999，或是其他防疫專線，將量能留給有需要的人。

此外，黃珊珊透露，關於大型活動與小巨蛋展演，目前5月有4場表演取消，1個還在評估中，6月活動則是疫情狀況決定，大部分活動都取消，若要舉辦大型活動，也必須合乎中央規範。

指揮中心表示，與6都縣市首長開會是針對疫情政策討論交流，詳細內容將於下午14：00記者會，由陳時中說明。昨天本土確診3,766例，指揮中心指揮官陳時中前兩天已表示，月底全台染疫人數恐破萬。

（中時新聞網 張立勳、楊雅婷、中時 范揚光）

北市開第一槍 宣布國高中下周免到校

疫情升溫，台北市校園也遭殃，22日上午統計已達165校停課，共6.1萬師生受影響。台北市政府22日下令，國高中下周實施線上教學，已有不少學校收到通知，4月25日至29日實施全校線上遠距教學。

北市府22日決議下周國高中全面線上教學，知情人士表示，教育局正與學校溝通，鼓勵學校採全校、全年級等形式，並非強制，盼學校透過演練更熟悉線上教學，避免影響學生學習權益。由於國小生在家有大人照護問題，國小暫時不實施。

截至21日止，台北市共有28所幼兒園、59所國小、17所國中、37所高中停課，近5萬名師生受影響。

台北市長柯文哲、副市長黃珊珊持續居家隔離中，兩人多次提醒中央，若防疫相關規定如居隔等政策不改，社會將很快陷入停擺；柯P甚至預測，照這樣下去，北市最快一周內全市停課，強烈建議「以篩代隔」。

（中時 楊亞璇、中時新聞網 王嘉慶）

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