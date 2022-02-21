五泰輕軌通過國發會審查 估最快這時動工

路線串聯新北市蘆洲、五股、泰山三個行政區的五股泰山輕軌，21日通過國家發展委員審查「建議支持」，將報請行政院核定。依照過往綜合規畫、環評2到3年時間速度，2025年可望動工。

捷運局表示，五泰輕軌路線全長11.61公里，設置14座車站，總經費227.79億元，由中央補助72.22億元及新北市府負擔155.57億元。

全線起於三重集賢路北側，可轉乘環狀線北環段Y22站，沿蘆洲計畫道路，銜接轉乘中和新蘆線蘆洲站，路線行經蘆洲都市計畫、洲子洋重劃區、擴大五股都市計畫、新訂擴大大漢溪北都市計畫（楓江農業區）及塭仔圳重劃區等重要都市計畫開發區，於新北大道五段設置終點站，未來可轉乘規畫中機場捷運A5a站。

捷運局說明，五泰輕軌路線行經多處都市計畫開發區，將串聯新北市產業發展，帶動蘆洲、五股、泰山沿線經濟，由現行仰賴公車運輸的通勤模式，建構更完善的交通服務。

五泰輕軌將採輕軌營運，具有零排放、高效率、高可及性、低成本、節能、舒適穩定性等優點，且有因地制宜之彈性，能在較小的轉彎半徑，較緩的坡度上及街道上行駛，亦可透過設計來突破現有道路條件之限制。

五泰輕軌近日已同步進行綜合規劃招標作業，預計3月上網公告，可行性研究獲行政院核定後，將接續辦理綜合規畫、環境影響評估以及都市計畫變更等作業，預估後續工期在綜合規劃報告核定後6年內完工。

（中時 葉德正）