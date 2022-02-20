台大校長遴選委員名單 2上市董座入列

台大校長遴選委員名單出爐 吳明賢、蔡明介等人入列

台大校長管中閔不續任，任期到明年1月7日結束，為此台大今(19)日舉行臨時校務會議，投票選出校長遴選委員會代表，包含台大醫院院長吳明賢、聯發科董座蔡明介與永豐金控董事長陳思寬等人皆入列，預計在10月7日前，由校長遴委會投票產生校長當選人。

管中閔去年10月校務會議上無預警宣布不續任，任期到明年1月7日，根據目前〈台大校長遴選委員會組織及運作要點〉，必須在校長任期屆滿10個月前，成立校長遴選委員會，也就是3月7日前成立校長遴選委員會。

在遴選辦法上，根據台大校長遴選委員會章程，台大校長遴選委員會共21人，其中包含學校代表9人（教研人員7人、行政人員1人、學生代表1人），校友代表及社會公正人士9人，教育部遴派代表3人，任一性別不得少於3分之1。

在今(19)日舉行的校務會議上，由管中閔宣布18名當選人名單，台大教研人員包括吳明賢、黃慕萱、李世光、吳俊傑、林裕彬、鄭石通、蕭朱杏，校友代表或社會公正人士包括蔡明介、趙水茂、陳思寬、詹森林，校友總會推薦代表為羅竹芳、包宗和，行政會議推薦代表則有蔣丙煌、黃翠慧、梁賡義，行政人員代表吳義華，學生代表則是研究生協會會長。

台大主秘王根樹表示，今日選出的18名委員當中，加上教育部3名代表（教育部次長劉孟奇、中興大學校長薛富盛、成大校長蘇慧貞），校方預計在1個月內開會，選出召集人，計畫在今年5到7月公開徵求校長人選，並就被推薦人資料進行資格審查，最後產生校長候選人。

王根樹提到，如流程順利，預計最快今年7月可公告校長候選人名單，並附完整候選人資料分送校務會議代表，8到9月中旬邀請候選人進行治校理念說明，並安排時間逐一訪談，9月下旬由校務會議對個別校長候選人進行推薦投票，10月7日前由遴委會投票產生新校長。

（中時 李侑珊）