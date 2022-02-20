勞保快破產？勞退多這動作再賺第2桶金

勞保快破產了？免驚！多做這動作再賺第二桶金

台灣勞保財務危機頻傳，不少上班族擔憂自己一輩子賺的辛苦錢，到退休反而什麼也領不到，但事實上，勞保和勞退為兩種不同制度，勞退為個人專戶，不僅不用擔心勞保破產問題，且除了雇主每月強制提撥員工薪資6%做為退休金外，勞工還可自提最多6%的薪資到專戶中，為自己存第二桶金。

據最新的勞保財務精算，先前預計2026年破產的勞保，由於基本薪資調漲、基金收益增加，以及政府撥補，破產年限延後2年至2028年，但壞消息是潛在負債仍高達約11.05兆，財務缺口仍持續成長。

許多上班族擔心勞保破產會領不到退休金，但首先需要知道勞保和勞退的不同，勞保主要採基金制，而勞退金為個人專屬帳戶；前者因台灣逐漸邁入高齡化、少子化，基金入不敷出而瀕臨破產危機，後者所有權屬於勞工本人，可累積後帶著走，直到勞工年滿60歲後再向勞保局請領。

其中勞工退休金，每個上班族都有一個專屬的勞退新制帳戶，大多人都知道雇主必須提撥最低6%的勞工薪資到勞工專屬帳戶，但其實勞工也能自提最多6%的薪資到專戶中。

此前即有1名網友好奇之下，於勞動部app查詢自己勞退專戶，僅工作3年的他退休金已經累積超過25萬，但底下卻有不少人擔憂這筆錢未來可能會領不到，但事實上這些提撥的退休金為可攜式帳戶，專戶所有權屬於勞工本人，專戶退休金可累積帶著走，儘管未來勞保不幸破產，這筆勞退金仍不受影響，一定領的到。

勞動部多次強調自提退休金的好處，每位勞工可依自身經濟狀況，自提1%到6%不等的退休金，且能夠隨時停止自提，具有相當高的彈性，即便是打工的青少年、小資族等，都可以透過小額提撥的方式，為自己多存一些退休金；不過調整提撥率也不能太過頻繁，一年內2次為限。

值得一提的是，過去勞退舊制年資不可攜帶，意即一旦換了公司或是公司經營不善歇業，累積的勞退金可能會受到影響，甚至是化為烏有的可能，為改革這項缺失，自2005年7月施行「勞工退休金條例」勞退新制，將過去雇主一次給予退休金的方式，改為每個月最低提撥6%的勞工薪資到勞工專戶中，且專戶改為可攜式，簡單說就是跟著人走，不會因為換工作，而領不到。

（中時新聞網 蔡宗倫）